Kan Ajax het nog spannend maken tegen Getafe?

Wat voor schouwspel krijgen we donderdagavond voorgeschoteld in de Johan Cruijff Arena? Wordt het nog spannend, of is de koers al gelopen? Gaat de kijker zich vermaken of opnieuw groen en geel ergeren?

De grappen zijn snel gemaakt over Getafe, de Spaanse ploeg die de reputatie heeft van een bende aanstellers en provocateurs, en die reputatie vorige week tegen Ajax ook waarmaakte. De selectie trainde woensdagavond in de Johan Cruijff Arena. Die training was een kwartiertje openbaar. In die vijftien minuten duikelde niet één van de spelers naar de grond. Er viel zelfs niemand van het trappetje op weg van de kleedkamers naar het veld. Ze kunnen het dus wel.

Kritiek

De kritiek die op Getafe neerdaalt is niet mals, ook in eigen land gaan de handen niet op elkaar voor het kleine clubje uit de voorstad van Madrid. Trainer José Bordalás is er blind en doof voor. Dat is hij al zijn hele carrière, waarin hij meer vijanden dan vrienden heeft gemaakt. Het is niet eens de hardheid van het spel dat hij zijn ploegen laat spelen, daar kan iedereen prima mee leven, maar het feit dat ze daarnaast voortdurend chaos creëren op het veld, waardoor wedstrijden nooit kunnen ontbranden. Spelers vallen om de haverklap om, rollen over het gras, veinzen blessures, lokken ruzietjes uit, mekkeren, bestoken de arbiter, vragen om kaarten. Het is niet te harden. Tegen Ajax lag het spel langer stil (48 minuten) dan dat er gevoetbald werd (42 minuten).

De Franse scheidsrechter Buquet was er niet tegen opgewassen. Marco van Basten had als analist van Fox Sports een treffende omschrijving voor de arbiter: oelewapper. Schitterend woord, mooier nog dan pannenkoek eigenlijk.

Griekse scheidsrechter

Ajax mag hopen dat de Griekse scheidsrechter Tasos Sidiropoulos de Spaanse komedianten donderdagavond beter in de smiezen heeft. Ajaxtrainer Erik ten Hag is er niet bang voor, vertelde hij woensdagmiddag tijdens de persconferentie in de Johan Cruijff Arena. “De scheidsrechter is een professional. Hij zal zich voorbereiden op deze wedstrijd en weten wat de stijl van beide ploegen is. Daar zal hij naar moeten handelen en daar heb ik alle vertrouwen in.”

Ten Hag weet ook wel dat hij het vuurtje vooraf niet moet oppoken. Bovendien staat Ajax met 2-0 achter en daar had de scheidsrechter part noch deel aan. Het was vooral een gevalletje eigen-schuld-dikke-bult. De spelers van Ten Hag tuinden in de heenwedstrijd met open ogen in de val van Getafe. Ajax kwam nauwelijks in de buurt van het doel van de tegenstander en persoonlijke (dekkings)fouten leidden tot de Spaanse treffers.

Hoe het beter moet? Ten Hag: “We moet minder opportunistisch spelen, geduldiger zijn, de bal langer vasthouden. Dat is het plan. In de uitwedstrijd is gebleken dat er soms een verschil ligt tussen plan en uitvoering, maar we hebben wel de kwaliteiten om het zo te doen en ik heb vertrouwen in mijn spelers.”

Geblesseerde spelers

Dat hij ook veel spelers mist, is bekend. David Neres, Joël Veltman, Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico (geschorst) zijn niet inzetbaar tegen Getafe. Dat ook Hakim Ziyech niet mee kan doen vanwege een kuitblessure is een forse streep door de rekening. Leed dat deels wordt verzacht door de terugkeer van Quincy Promes in de wedstrijdselectie.

Lukt het Ajax dit keer wel om te ‘voetballen’ tegen Getafe? Houd de arbiter de teugels in handen of wordt het opnieuw chaos? Wordt het nog spannend of maken de Spanjaarden met een snel doelpunt onmiddellijk een einde aan de Amsterdamse illusies?

Ten Hag: “We hebben in elk geval de vibe nodig die al vaker in het stadion heeft gehangen in Europese wedstrijden. Dan kan de ploeg gaan vliegen.”