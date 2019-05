Kampioenswedstrijd Ajax-Feyenoord O19 gestaakt na ongeregeldheden tribune

De spelers van Ajax en Feyenoord O19 lopen na de ongeregeldheden het veld af naar de kleedkamer. Beeld BSR/Soccrates

De mini-Klassieker was ruim een half uur bezig, toen de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd. Ouders van spelers van Feyenoord zouden zijn belaagd door Ajax-supporters, nadat de uit-ploeg een grote kans kreeg en de ouders al juichten. Even later is besloten om de wedstrijd niet meer uit te spelen.

Volgens een woordvoerder van Ajax ontstond er een ‘dreigende situatie’ toen een groep Ajax-supporters zich richting het gedeelte bewoog waar de ouders van Feyenoord-spelers zaten. “Er is op tijd ingegrepen en de groepen konden uit elkaar worden gehouden,” aldus de zegsman. “Daardoor is er uiteindelijk niet gevochten.”

John Heitinga, de coach van Ajax O19, en Feyenoordcoach Dirk Kuyt probeerden de gemoederen nog te bedaren. Ook Stanley Brard, hoofd jeugdopleidingen van Feyenoord, en Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, zouden hebben opgetreden.

Onduidelijk

Waarom uiteindelijk is besloten de wedstrijd helemaal te staken en zaterdag niet meer uit te spelen, is onduidelijk. Volgens de woordvoerder van Ajax is dit een beslissing van de KNVB. Een zegsman van de voetbalbond laat weten daar nog niets over te kunnen zeggen. “Maandag krijgen we de meldingsrapporten van de scheidsrechters en van beide clubs, dan gaan we ernaar kijken.”

In de mini-Klassieker kunnen beide teams kampioen worden. Feyenoord staat één punt voor en had dus aan gelijkspel genoeg. De stand was op het moment van stilleggen, na iets meer dan een half uur, nog 0-0.

Feyenoord-supporters waren overigens niet welkom bij de wedstrijd. Net als de ‘grote’ klassieker werd de mini-klassieker zonder uit-publiek gespeeld. “In overleg met Ajax en de Amsterdamse autoriteiten is besloten dat de wedstrijd uitsluitend bezocht kan worden door familieleden van selectieleden en genodigden van Feyenoord. Het is voor supporters niet mogelijk om de wedstrijd op De Toekomst te bezoeken,” scheef Feyenoord eerder op haar website.