Kampioenschap stapje dichterbij na makkelijke overwinning op PEC

Beeld ANP

Ajax speelde sinds de winterstop zeventien wedstrijden, daarvan werden er vijftien gewonnen en twee gelijk gespeeld. David Neres kwam in dertien duels in actie, meestal als invaller. Hij scoorde tegen PEC. Zijn vorm groeit.

Is Neres alweer helemaal de oude na zijn enkelblessure?

Dat vindt hij zelf moeilijk te zeggen. “Want vóór deze blessure kwam ik ook terug na een lange revalidatie en toen ging het ook goed. Totdat ik een nieuwe blessure opliep. Ik bekijk het van dag tot dag.” De dribbels van Neres winnen aan venijn. Donderdag tegen Young Boys oogde hij scherp als in zijn beste Europese duels voor Ajax. Doelpunten en assists geven hem vertrouwen, vertelde de kleine Braziliaan vorige week na zijn treffer in de bekerwedstrijd tegen Heerenveen. Ook in de return tegen Lille in de Europa League had hij al gescoord. “Nu moet ik door blijven gaan en vechten om het nog beter te doen.”

Tegen PEC was het weer raak; een mooie goal?

Je zou bijna zeggen een klassiek Neresdoelpuntje. Vanaf de rechterflank kwam hij vrij rond de punt van het strafschopgebied. Hij krulde de bal beheerst met links in de verre hoek. Het was zijn vierde doelpunt sinds zijn rentree. Na één helft werd Neres gewisseld. Hij zocht een plekje naast landgenoot Antony, die buiten het basiselftal werd gehouden. De twee zijn donderdag in Bern weer nodig tegen Young Boys.

Wie speelden tegen PEC na rust dan op de vleugels?

Dusan Tadic op links en Oussama Idrissi kwam in het veld voor Neres. Ajax leidde op dat moment al met 2-0. Na Neres had ook Nicolás Tagliafico het net gevonden. Idrissi viel sterk in. Hij heeft een gave voorzet in huis. Idrissi bood Sébastien Haller een vrije kopkans, maar doelman Xavier Mous (ex-Ajax) redde knap. Haller maakte overigens opnieuw geen scherpe indruk.

Is dat voor trainer Erik ten Hag iets om bezorgd over te zijn?

Niet direct, want Ajax staat momenteel als een huis. De wedstrijd tegen PEC was een kat- en muisspel. Bovendien verspeelde PSV zondagmiddag twee punten tegen Feyenoord (1-1), waarmee het kampioenschap voor Ajax weer een stapje dichterbij komt. In de Europese duels zou een Haller-in-vorm van grote waarde kunnen zijn, maar in de Europa League kan Ten Hag terugvallen op Tadic als spits.