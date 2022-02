Kaj Sierhuis speelt met Heracles tegen zijn oude club: ‘Ik heb nog weinig verloren van Ajax’

Kaj Sierhuis (23) neemt het zondag op tegen zijn oude club Ajax. Met Heracles maakt hij roerige tijden door. Ploeggenoot Rai Vloet veroorzaakte een ernstig auto-ongeluk waarbij een 4-jarig jongetje overleed. Ondertussen vallen de sportieve resultaten ook tegen.

Hoe is de sfeer op dit moment in de club en in de selectie?

“We pakken de draad weer op na een moeilijke periode. In de spelersgroep verwerkt iedereen zo’n dramatische gebeurtenis op zijn eigen manier. De één praat er veel over, de ander doet het wat meer in stilte. Op het trainingsveld vinden we de meeste afleiding; als we met elkaar bezig zijn. Je moet de aandacht ook op voetbal richten. Dat is onze sportieve plicht, ons werk. Rai is geschorst door de club. Er zijn in de winterstop wat nieuwe spelers bij gekomen. Dat geeft een iets andere dynamiek.”

Heracles haalde deze transferperiode met Samuel Armenteros een oude bekende terug. Hij is spits en dus een concurrent voor jou. Hoe fit is hij op zijn 31ste?

“Dat is een goeie vraag. Hij heeft een half jaar niet gevoetbald, dus dat zal moeten blijken. We kunnen voorin wel versterking gebruiken, vooral na het vertrek van Delano Burgzorg naar FSV Mainz. Ook Emil Hansson, een snelle vleugelspeler van Fortuna Sittard, is erbij gekomen. En Anas Ouahim, een aanvallende middenvelder van het Duitse SV Sandhausen.”

Jij bent nu clubtopscorer met drie goals, en je hebt drie assists achter je naam. Daar kun je toch niet tevreden over zijn?

“Een spits wordt beoordeeld op zijn doelpunten en drie goals is niet genoeg. Die kritische noot is terecht. Maar ik vind dat ik bezig ben aan een degelijk en goed seizoen. Ik ben nu eenmaal niet het type spits dat negentig minuten onzichtbaar is en dan een balletje erin prikt, een type Filippo Inzaghi zeg maar. Ik stop juist veel energie in het veldspel, ik trek en sleur voorin, creëer ruimte voor anderen, en zoek de combinaties. De trainer heeft zijn vertrouwen in mij uitgesproken. Ik heb ook vrijwel alles gespeeld.”

Trainer Frank Wormuth gaat na dit seizoen bij FC Groningen aan de slag. Heeft dat invloed op de teamgeest en de eenheid?

“De trainer heeft de volle focus op Heracles. Wormuth is een professional en een voetbalgek. Hij heeft bij Heracles de kans gekregen om in Nederland aan de slag te gaan en ik denk dat hij de club daar heel dankbaar voor is. Hij heeft het hartstikke goed gedaan en ik denk dat hem er veel aan gelegen is om met opgeheven hoofd afscheid te nemen.”

Heracles staat nu veertiende, slechts acht puntjes van nummer laatst PEC Zwolle. Werkt dat degradatiegevaar beklemmend?

“Dat zou kunnen, maar als ik voor mezelf spreek: ik heb er het volste vertrouwen in dat we genoeg punten gaan halen. Het spel is goed, maar we hebben er te weinig rendement uitgehaald. We moeten niet in paniek raken, vasthouden aan waar we goed in zijn. En het moet een beetje mee gaan zitten met de scoringskansen die we elke wedstrijd weer krijgen. Aan de andere kant moeten we de realiteit niet uit het oog verliezen: knokken voor elk punt en het liefst zo snel mogelijk wegkomen uit die onderste regionen.”

Je speelt zondag tegen Jurriën Timber en Lisandro Martínez. Hoe kijk jij tegen dat duo aan?

“Ajax heeft 5 goals tegen in de eredivisie in 20 duels. PSV 26. Dan weet je dat het achterin wel goed zit. Voetballen tegen Ajax is altijd zwaar, maar het kan soms ook een mooie dag worden. Een kleine club heeft weinig te verliezen, je kunt jezelf profileren. Ik heb nog maar weinig verloren van Ajax. Met Groningen heb ik zelfs een keer met 2-1 gewonnen, en gescoord. En met Heracles werd het eerder dit seizoen 0-0.”

Hoe lang is het geleden dat je in de Johan Cruijff Arena bent geweest?

“Dat is best een tijdje terug. Met FC Groningen heb ik niet in de Arena gespeeld, met Heracles wordt nu de eerste keer. Ik denk dat ik er de laatste keer als toeschouwer was. In de Champions League heb ik de wedstrijd tegen Bayern München gezien, in dat succesvolle seizoen, en Real Madrid dacht ik.”

Je wordt door Heracles gehuurd, maar je bent in dienst bij Stade Reims. Heb je daar nog toekomst?

“Ik hoop van wel. Ik wil na dit seizoen terugkeren en vechten voor mijn kans. Ik heb een contract tot medio 2024. Maar het ligt er natuurlijk aan hoe ik bij Heracles presteer en hoe Stade Reims erin staat. Door allerlei omstandigheden is het in Frankrijk voor mij nog niet geworden wat ik ervan had gehoopt, maar het is voor mij geen gesloten boek.”

