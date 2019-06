Kaarten EK 2020 in de verkoop, vier wedstrijden in Amsterdam

De goedkoopste kaarten zijn voor 50 euro beschikbaar op de website van de Uefa, de Europese voetbalbond. Je krijgt dan voor één van de groepswedstrijden van het toernooi een plek, op één van de korte zijdes van de Johan Cruijff Arena. De duurste zitplaatsen voor de poulefase gaan voor 185 euro over de toonbank.

Naast de drie poulewedstrijden krijgt Amsterdam ook een duel in de achtste finale. Daarvoor gelden dezelfde tarieven.

Drie miljoen tickets

Als Oranje zich plaatst voor het EK, dat in twaalf verschillende landen wordt afgewerkt, speelt het tenminste twee van de drie groepswedstrijden in Amsterdam. Een eventueel vervolg van het toernooi vindt in andere Europese steden plaats. Dit omdat de Johan Cruijff Arena te klein is voor het organiseren voor een kwartfinale, halve finale of finale.

De wedstrijden in Amsterdam worden gespeeld op zondag 14 juni, donderdag 18 juni, maandag 22 juni en zaterdag 27 juni. Het toernooi begint op 12 juni met een duel in Rome. De andere speelsteden zijn Bakoe, Glasgow, Dublin, Londen, Parijs, Bilbao, Sint-Petersburg, Kopenhagen, Boekarest, Glasgow, München en Boedapest.

De kaartverkoop start om 14.00 uur. In totaal zullen drie miljoen beschikbare tickets worden verkocht.