Juventus is een koninkrijk op zoek naar een kroon

Velen in Italië hebben een hartgrondige hekel aan de topclub uit Turijn, maar minstens even groot is de populariteit van de club. Want het zijn winnaars.



Juventus, met zijn imposante historie, is een koninkrijk op zich in de wereld van het Italiaanse voetbal (het 'calcio'), waarin de club al sinds het begin in 1897 een hoofdrol speelt.