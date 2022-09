Jutta Leerdam over haar nieuwe schaatsploeg: ‘Ik had meer haantjes verwacht’

Jutta Leerdam in actie op de skeelers in het tenue van haar nieuwe ploeg. Beeld Pim Ras Fotografie

Soms kijkt Jutta Leerdam (23) om zich heen, naar al die geel-zwarte tenues van de grootste schaatsploeg van Nederland, en zegt ze hardop: “Wie is hier de leider?”

Vaak richt ze haar blik dan op Thomas Krol, olympisch kampioen op de 1000 meter en vervolgt, een tikje uitdagend: “Jij, Thomas?”

Meestal blijft het dan stil. “Thomas is een lieve jongen, maar ook niet echt een leiderstype,” zegt Leerdam.

Het is wat haar is opgevallen in de eerste maanden na haar veelbesproken transfer naar de ploeg van Jumbo-Visma. “Ik had verwacht dat er meer haantjes bij zouden zitten, maar het is gewoon een heel chille vibe. Relaxed. Maar soms ontbreekt het dus ook aan een leider en dan denk ik: wanneer gaan we beginnen? Moet ik dan echt degene zijn die dat gaat zeggen? Let’s go, beetje pit erin, zo ben ik van nature wel, maar ik wil dat niet meteen zeggen. Ook al omdat ik in de sprintersploeg de enige vrouw ben tussen al die mannen.”

Druk

Tijdens de teampresentatie in Wolvega blijkt uit niets dat Leerdam nog zoekende is in haar nieuwe omgeving. Na lange onderhandelingen werd eind april haar overstap bekendgemaakt van Worldstream, het team dat rond haar was opgebouwd, naar Jumbo. En nu beweegt ze zich door het hotel als het nieuwe boegbeeld van de ploeg van Jac Orie, waaruit Patrick Roest is vertrokken en Sven Kramer geen schaatser meer is.

Dat kun je als 23-jarige als een gigantische druk ervaren, maar Leerdam denkt dat die voorheen juist groter was. “Er zijn hier meer goede schaatsers. En bij Worldstream kreeg je letterlijk te horen: ‘We moeten meteen goed presteren, want anders krijgen we geen sponsor binnen en dan hebben we een begrotingstekort.’ Ik voelde een bepaalde verantwoordelijkheid. Dat ging toen trouwens ook goed, dus dat heeft me veel zelfvertrouwen gegeven.”

Veel is anders nu. Zo zat ze in de zomer meer uren dan ze gewend was op de racefiets. Bij een tijdrit van drie kilometer in het Italiaanse Cecina verbeterde ze in elk geval het record van Laurine van Riessen, tegenwoordig baanwielrenster. “Ze zeggen dat ik misschien een keer moet gaan baanwielrennen. Ik heb het weleens overwogen, maar ik weet niet of ik dat sturen zo leuk vind. Ik ben niet bang aangelegd, maar ik hoef ook niet dood. Het lijkt een afgrond naar beneden. Misschien ooit, maar dan wil ik ook wel meteen aan de Olympische Spelen meedoen. En wil ik ook nog steeds schaatsen, hoor.”

Ook weet ze nu al dat het vooral de bedoeling is om in maart, op de WK afstanden in Heerenveen, goed te zijn, waardoor het niveau in het begin wellicht nog ietsje kan tegenvallen. Maar het belangrijkste is, zegt ze, dat de klik met Jac er is, “Ik geloof in zijn aanpak.”

Eigen gevoel

Ze merkte ook dat niet langer alles meer om haar draait. Bij Jumbo wordt de aandacht verdeeld. Ze vertelt dat ze bij Worldstream met Rutger Tijssen en Kosta Poltavets twee personal coaches had van wie ze continu feedback kreeg. “Daar heb ik superveel geleerd. Nu moet ik af en toe naar mijn eigen gevoel luisteren. Wat voel ik dan? En wat werkt voor mij beter? En dat allemaal zonder dat iemand me corrigeert.”

In het begin vond Leerdam dat wel eng en vroeg ze zich wel eens af of ze het wel goed deed. “Ik had heel erg de bevestiging nodig. Nu heb ik het iets meer losgelaten. Ik kan van mezelf op aan en voel wat ik doe. Ik kijk dan of het goed gaat of niet. Dat is wel beter. Ik ben mijn eigen stabiele factor.”

Niet alleen sportief veranderde er veel dit jaar. Begin augustus maakte ze bekend dat haar relatie met voormalig schaatser Koen Verweij na vijf jaar over was. “Het speelde al langer,” zegt ze nu. “Het was ook moeilijk tijdens het olympisch seizoen, als je voelt dat je relatie niet meer honderd procent lekker gaat. Daar is het al lastig geweest en natuurlijk deze zomer ook. Dan is het officieel klaar. Je bent toch een hele tijd 24/7 bij elkaar geweest. Dat was wel heel erg wennen en niet makkelijk.”

Verweij was niet alleen haar vriend, maar ook belangrijk bij Worldstream en als sparringpartner in het schaatsen. “Ja, hij is voor mijn carrière ook heel goed geweest. Het is gewoon gek natuurlijk, dat je dat niet meer met iemand deelt. We waren liefdespartners, heel goede vrienden en er was het zakelijke. Zo zijn er veel dingen die nu heel erg anders zijn.”

Dus wil ze nu ‘zelf die stabiele factor zijn’. “Natuurlijk heb ik een vangnet hier met supergoede coaches en andere mensen, maar ik wil meer vanuit mijn eigen gevoel doen. Ik neem Ireen Wüst als voorbeeld nu. Zij heeft in zo veel verschillende situaties gezeten, maar uiteindelijk is ze altijd goed geweest. Omdat ze zelf haar trucje kent. Ik wil dat ook, dat heb ik ook al bewezen en dat wil ik doorzetten. Ik wil no matter what presteren.”

Focusmodus

Dat ze vol in de aandacht staat, is soms moeilijk. Zo zijn niet alleen de sportjournalisten vandaag naar Wolvega afgereisd, maar ook RTL Boulevard. “Dat is wel lastig. Maar als er dingen om mij heen gebeuren, ga ik heel erg in de focusmodus voor mijn sport. Want als er iets in mijn leven gebeurt, denk ik meteen: ik wil niet dat het het schaatsen beïnvloedt. Als ik dat niet zou doen, zou ik voor mijn gevoel mezelf saboteren. Ik probeer dan nog bijna extra te focussen op mijn sport. Dat is mijn escape, daar word ik uiteindelijk heel blij van. Als dat goed gaat, ben ik gelukkig.”

Begin dit jaar leverde die instelling in Peking olympisch zilver op de 1000 meter op en werd ze wereldkampioene sprint. Die afstand blijft centraal staan, al zal ze deze winter ook vaak de 500 en de 1500 meter rijden in dienst van haar nieuwe ploeg. Alhoewel, inmiddels voelt het naar eigen zeggen alsof ze hier al veel langer rondrijdt. Dat komt ook door Dai Dai N’tab. “Hij is mijn beste vriend. Op trainingskamp in Cecina kreeg ik het gevoel: het is nooit anders geweest. Alsof het al heel lang zo was.”