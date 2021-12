Jutta Leerdam kan zich in Thialf op de borst kloppen

Jutta Leerdam in actie op de 1000m tijdens de eerste dag van het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf. Beeld ANP

Een klein kushandje naar de camera, maar geen huldiging, medaille of Wilhelmus. Jutta Leerdam won de 1000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi en mag naar Peking, maar in een stil Thialf voelde dat toch niet echt als een overwinning.

Leerdam won de plaatsingswedstrijd met 1.14,09, uiteindelijk ruim voor Antoinette de Jong en Ireen Wüst. Daarmee is Leerdam zeker van een olympische startplek en De Jong en Wüst hoogstwaarschijnlijk, al staan zij in de befaamde ‘selectievolgorde’ nu nog wel buiten de lijst van beste negen vrouwen die naar Peking mogen.

Wüst en De Jong

Maar omdat meerdere schaatssters waarschijnlijk meerdere afstanden rijden, is de kans groot dat ook De Jong en Wüst naar de Spelen mogen. Voor Wüst is dat al de vijfde keer.

Succes en verdriet werd gisteren alleen met een televisiecamera gevierd, of hoogstens met de trainer. Want verder was het leeg en stil in de schaatshal, waar alleen een paar versierde kerstbomen de tribunes sierden. Het was een sfeer die niet paste bij een toernooi dat zo belangrijk is. Wüst hoorde ineens alles: “Zelfs mijn rondetijden, nog voor ik bij de coach kwam met het rondebord.”

Schaatsen zonder publiek maakte de sfeer ook somber. De Jong: “Waar je normaal energie krijgt van alle mensen, moet je nu zelf die energie opwekken. Dat maakt het niet per se leuk.”

Het was moeilijk schaatsen bovendien. Tijden waren langzaam, het ijs was ‘niet bijzonder’, aldus De Jong. Velen, zoals Jorien ter Mors en Femke Kok, schudden daarom meteen na de finish al hun hoofd. Nee, dat was niet goed geweest. Slechts een paar, zoals De Jong, konden de vuist ballen. En Leerdam klopte zich op de borst, zo van: bam, kijk mij.

Nachtmerriestart

Leerdam (22) was met afstand de beste, al viel ook haar tijd nog mee. Maar dat maakte niet uit, zei ze. “Het gaat om plaatsing. Mijn start was zo slecht, dat mijn coach (Kosta Poltavets, red.) die in zijn ergste nachtmerrie niet wilde zien. Maar ik wist dat ik me iets kon veroorloven. Dat gaf een gevoel van controle. En het is gelukt.”

Achter haar won de ervaring het van de jeugd, zoals Wüst (35) het toch stelde. Voor De Jong (26) is de 1000 meter een ‘extraatje’ en ook Wüst heeft de afstand niet als absoluut hoofddoel.

Toch kwamen zij in de ‘selectievolgorde’ en iemand als Femke Kok juist niet. Ook olympisch kampioen Jorien ter Mors viel buiten de boot, maar dat was geen verrassing. Zij rijdt al het hele jaar niet goed genoeg. Zo was alleen Kok een echte verliezer van de eerste dag, al heeft zij nog de 500 meter achter de hand . Maar ook daar heet de concurrentie Leerdam.