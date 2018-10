Justin Kluivert kandidaat talent van het jaar

De aanvaller, die in de zomer overstapte van Ajax naar AS Roma, is één van de tien kandidaten voor de zogenoemde Kopa Trophy. De kans dat hij de nieuw in het leven geroepen prijs ook wint is normaal gesproken minimaal. Kylian Mbappé, die met Frankrijk deze zomer in Rusland de wereldtitel veroverde, staat namelijk op de lijst.



Het blad France Football houdt jaarlijks de verkiezing van 's werelds beste voetballers van het jaar. De Kopa Trophy is een nieuwe prijs. Onder de genomineerde talenten (onder 21) bevindt zich ook de Japanner Ritsu Doan van FC Groningen.