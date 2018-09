Justin Kluivert: 'Dacht dat ik Amsterdam veel meer zou missen'

Ja, Justin Kluivert is soms blij dat het allemaal voorbij is. Dat maandenlange gebakkelei over zijn toekomst bij Ajax. Het spel dat zo opzichtig via de media werd gespeeld. De onderhande­lingen tussen de clubs en zijn beruchte zaakwaarnemer, Mino Raiola. Alle verhitte meningen erover op de sociale media, op televisie.



"Het is niet zo dat ik er last van had, maar ik ben wel blij dat het nu achter de rug is en dat ­iedereen er vrede mee heeft," zegt Kluivert.