Jurriën Timber wil vaker het initiatief nemen bij Ajax: ‘Ik moet me meer als leider ontwikkelen’

Jurriën Timber (21) staat zondag tegenover PSV’ers Luuk de Jong en Cody Gakpo. Over twee weken strijden ze waarschijnlijk samen om de wereldtitel. ‘Je moet er kort op zitten bij Gakpo.’

Hoe het WK in Qatar sportief ook afloopt voor het Nederlands elftal, voor Jurriën Timber is 2022 een mooi en memorabel jaar. Hij was belangrijk in het kampioenselftal van Ajax en werd uitgeroepen tot beste voetballer én tot grootste talent van de eredivisie – waaruit nog eens blijkt dat de Utrechter al op jonge leeftijd tot een volwassen voetballer is uitgegroeid.

Ook bondscoach Louis van Gaal is overtuigd van Timber. In de laatste interlands op weg naar het WK, tegen Polen en België, kreeg de centrale verdediger de voorkeur boven Matthijs de Ligt (Bayern München) en Stefan de Vrij (Internazionale).

In de aanloop naar de topper tegen PSV – en met het WK in aantocht – is Jurriën Timber vooral benieuwd wat de laatste weken van dit jaar nog voor hem in petto hebben. In de kantine van De Toekomst reageert hij op vijf steekwoorden.

Manchet

“Ik ben vorig seizoen op mijn rechterpols gevallen. Het gewricht voelt niet sterk, met opdrukken bijvoorbeeld. Ik ben bang om erop te vallen, dat de pijn verergert. Mijn broer Quinten heeft precies hetzelfde. Ik zie je denken: een tweeling, dat is geen toeval, maar dat is het wel. Ik zag dat Quin in de wedstrijd tegen Lazio Roma een brace droeg. Ik laat het altijd intapen. Een paar weken geleden droeg ik er twee armbandjes onder, maar na de wedstrijd, bij het verwijderen van de bandage, knipte de fysio ze stuk. Het waren armbandjes van mijn broer. Ik droeg ze niet uit bijgeloof hoor. Er zit geen bijzonder verhaal achter.”

“Ik kijk bijna elke wedstrijd van mijn broer, bij FC Utrecht en nu ook bij Feyenoord. Ik vind het mooi voor hem dat ze door zijn in de Europa League. Maar ik let toch eigenlijk alleen op hem in het veld. Als hij wordt gewisseld, zet ik de tv uit. Ga ik weer door met mijn leven.”

Schriftje

“Het is niet echt een schriftje. Meer een map. Daarin heb ik mijn doelstellingen en verbeterpunten opgeschreven. Welke dat zijn, houd ik voor me. Er zijn genoeg verbeterpunten. Coachen is er één van, leidinggeven. Daar praat ik veel over met trainer Alfred Schreuder, en ook met Dusan Tadic, de aanvoerder. Ik heb dat wel van nature, dat regelen en anderen helpen. Maar ik ben een rustige jongen, beheerst en kalm. In het veld heb ik dat ook. Soms ben ik té kalm. Moet ik meer initiatief nemen. Matthijs de Ligt is een voorbeeld voor mij. Hij was heel jong al captain van Ajax en heel erg aanwezig in het veld.”

“Ook zonder aanvoerdersband moet ik me meer als leider ontwikkelen, dat hoort bij de speler die ik wil worden. Het is ook belangrijk voor het team nu. Soms sta ik tussen Calvin Basssey en Jorge Sánchez in. Zij zijn nieuw bij de club. Dus het is voor het team óók belangrijk dat ik verbaal het voortouw neem. Het is een leerzaam seizoen. Ik kom nu dingen tegen die ik nog niet eerder heb meegemaakt bij Ajax. De uitschakeling in de Champions League was een teleurstelling, maar ook in de Europa League ligt er een mooie uitdaging. Ik heb zeker geen spijt dat ik mijn contract afgelopen zomer heb verlengd.”

Kopgalg

“Wat is dat? Nooit van gehoord. Een bal aan een touw om koppen te oefenen? Ik wist niet dat dat zo heet. Maar daar trainen we niet mee. We oefenen meer spelsituaties, met voorzetten. Hoe je moet staan als verdediger, wanneer je contact maakt met je tegenstander. We krijgen meer kopdoelpunten tegen dan voorheen. Lengte heeft daar iets mee te maken, maar niet alles. Lisandro Martínez is ook niet groot, vier centimeter kleiner dan ik zelfs, maar hij kan heel goed duelleren in de lucht. Ik heb veel van hem geleerd. Er gaat veel vooraf aan het uiteindelijke duel. Als de bal onderweg is, zit Martínez al op je rug. Het is timing, slimmigheid en durf. Als je wat kleiner bent moet je het anders aanpakken.”

Eden Hazard

“Ik heb met Oranje tegen België twee keer tegen hem gespeeld. Dat ging goed. In de Arena liet hij zich na verloop van tijd steeds meer uitzakken naar het middenveld, om meer aan de bal te komen. Ik dacht: ik ga gewoon lekker volgen. Ik vind dat wel fijn, dat doordekken. Het was ook de opdracht. Bij Oranje spelen we met vijf achterin, dan laat je ook niet een enorm gat achter als je instapt.”

“Bij Ajax is dat anders. Tegen PSV moeten we daar ook rekening mee houden. Ik zal Luuk de Jong tegenkomen, Xavi Simons misschien en Cody Gakpo. Ligt er een beetje aan hoe we staan. Als de rechtsback bij ons aanvallend meedoet, moeten Edson Álvarez of ik uitwijken naar de flank om Gakpo op te pikken. Je moet er kort op zitten bij hem. In de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal kreeg hij iets te veel ruimte. Hij gaf twee voorzetjes waar Guus Til uit kon scoren. PSV maakt een goede indruk de laatste weken. Ik heb donderdagavond niet gekeken naar hun Europese wedstrijd. Ze hadden wat spelers gespaard, las ik. Ik heb naar Quinten gekeken en ben vroeg naar bed gegaan.”

Louis van Gaal

“Een bijzondere man. Hij is trainer geweest van mijn trainers: Michael Reiziger en Richard Witschge. Hij was bondscoach van Nederland op het WK 2014, waar ik zulke mooie herinneringen aan heb. Ik was 13 jaar, was me voor het eerst heel bewust van zo’n toernooi. Nu is het 2022 en is Louis van Gaal er nog. Hij is 71 jaar, maar hij gaat mee met de tijd. En hij is scherp. Volgt alles, weet alles. Als je bij Oranje binnenkomt, merk je dat hij alles heeft gezien. Al gaat het over de wedstrijd tegen Excelsior thuis, dan haalt hij zo de details naar boven.”

“Hoe dichterbij het WK komt, hoe meer ik besef hoe bijzonder het is om daar straks bij te zijn. Ik heb een goed gevoel over meegaan, dat ik bij de uiteindelijke selectie zit. Iedereen die erbij is, wil spelen. En de concurrentie is enorm. Stefan de Vrij, De Ligt, Virgil van Dijk. Ik ben trots en blij dat ik met zulke grote spelers mag concurreren.”

Schreuder: minder naïef zijn tegen PSV Ajax deelt een enorme dreun uit aan PSV als het de rivaal uit Eindhoven zondag verslaat in de Johan Cruijff Arena. De voorsprong is dan 7 punten. “Dat is veel,” beseft trainer Alfred Schreuder. “Maar de competitie is nog lang. Ook Feyenoord wordt sterker.” Schreuder snapt dat Ajax het anders moet doen dan in het begin van het seizoen tijdens het verloren duel met PSV om de Johan Cruijff Schaal (3-5). “Toen verdedigden we wel heel naïef,” erkent hij. “Ook in balbezit moet het beter.” Ajax heeft vaak niet het juiste antwoord als tegenstanders snel counteren. Bovendien is doelman Remko Pasveer vaak kansloos na een kopbal. En laat PSV nu met Luuk de Jong de beste kopper van de eredivisie hebben. “En ze zijn altijd goed in omschakelen geweest.” Schreuder kan zijn basisformatie pas na de training van zaterdag bepalen. Brian Brobbey lijkt weer fit, maar Steven Berghuis en Owen Wijndal trainden vrijdag nog niet mee. ­Schreuder wilde niet kwijt of Brobbey of Mohammed Kudus als centrumspits start. (ANP)

