Jurriën Timber blijft koel in transferzomer: ‘Het is de bedoeling dat ik volgend jaar de stap ga maken’

‘De ene dag denk je: ik blijf. De andere dag komt er een prachtige kans voorbij, waarvan je denkt dat je die niet kunt laten gaan.’ Ploeggenoten vertrokken of sloegen aan het muiten, maar Ajacied Jurriën Timber (21) besloot zijn droomtransfer nog een seizoen uit te stellen.

“Door aanvoerders en trainers verkozen worden tot beste speler en grootste talent is denk ik de mooiste individuele prijs die je kan krijgen. Ik hield er geen rekening mee, tot ik de uitnodiging en daarna de nominaties zag. Het voelt bijzonder, want ik ben nog jong, heb pas mijn eerste volledige seizoen bij Ajax gehad en de prijzen gaan vaak niet naar verdedigers.”

“Het is niet vanzelf gekomen. Hier zitten vooral veel trainingsuren in. En continu bezig zijn met het verbeteren van mijn spel op mijn positie.”

Doelen noteren

“Dat ik ben verkozen tot beste speler, betekent niet dat ik denk: wegwezen nu. Het maakt me niet automatisch rijp voor een overstap naar een Europese topclub. Ik kijk nu naar in hoeverre mijn plannen zijn uitgekomen en wat ik volgend seizoen wil bereiken en ontwikkelen. Ik noteer mijn doelen. Leg dit jaar de lat wéér hoger, in coaching bijvoorbeeld. Ik ga in november hopelijk mijn eerste WK meemaken. Daarvoor formuleer ik ook doelen.”

“Om te zien wat beter kon en moet, kijk ik mijn eigen wedstrijden altijd terug. Maar ik kijk sowieso veel voetbal. Van de week was het lastig kiezen, met mijn maatje Ryan Gravenberch die zijn eerste goal maakte voor Bayern München, een hattrick van Haaland en PSG, die ik ook graag zie spelen. Vroeger keek ik alles; dat lukt niet meer. Maar doordeweeks, na een training thuis op de bank: heerlijk.”

Darwin Núñez

“Bij Bayern let ik ook op Sadio Mané, omdat ik weet dat we tegen Senegal moeten op het WK. Toen Liverpool uit de loting voor de Champions League kwam, dacht ik meteen aan Darwin Núñez. In een duel met mij en Andre Onana schakelde hij ons vorig seizoen uit. Je wil daarna snel leren en niet te lang rouwen, ook omdat de wedstrijd tegen Feyenoord al snel volgde. Ik weet nu ook dat zulke momenten erbij horen.”

“Ik heb het moment teruggekeken, maar niet vijf keer. Over zoiets moet je praten: met je broers, met de trainers. Vaak weet ik wel snel hoe het beter kan. Tegen zulke topspitsen wil je het laten zien. Voor mij zijn het graadmeters om te zien waar ik sta. Ik wil tegen de top te spelen, maar daarmee zeg ik niet dat ik niet meer leer in de eredivisie. Ook daar haal ik nog veel uit: tegen al die spitsen van 1,90m en de lange ballen de voorbije weken bijvoorbeeld.”

“Tegen Erling Haaland spelen vond ik ook leerzaam. Hij is snel, sterk, kan alles. Hij dwingt je continu scherp te zijn. Ik herinner me de redding van Remko Pasveer in de tweede helft tegen Dortmund, toen Haaland wegliep bij mij en Lisandro Martínez.”

Veel clubs met interesse

“Er is veel interesse geweest, ja, van meerdere clubs. Het was een drukke zomer. Mijn broer (tevens zaakwaarnemer) hield me op de hoogte van de clubs die interesse toonden. Het ging niet alleen om Manchester United. Er is een reden waarom ik niet ben vertrokken: omdat ik denk dat ik hier nog genoeg te leren heb en hier op mijn plek ben. Ik heb plannen om hier verder te groeien. De Champions League was niet per se een factor. Het ging meer om mijn gevoel.”

“Er zijn ook momenten geweest dat ik dacht: misschien moet ik gaan. Natuurlijk. De ene dag denk je: ik blijf. De andere dag komt er een prachtige kans voorbij waarvan je denkt dat je die eigenlijk niet kan laten gaan. De verleiding van een topclub en topcompetitie is groot. Elke dag denk je wat anders, ook omdat heel veel mensen het erover hebben. Daardoor denk je er zelf ook veel over na.”

“Veel dingen die naar buiten kwamen, klopten ook niet, zoals dat de bondscoach me zou hebben afgeraden naar United te gaan. Tijdens de laatste interlandperiode heb ik met Van Gaal gesproken. Hij zei niet: blijf bij Ajax, want als je te weinig minuten maakt, is de kans minder groot dat je op het WK gaat spelen. Hij zei juist, en dat voel ik zelf ook, dat als ik een keuze maak, hij wist dat ik daar ook minuten ging maken. Dat weet je nooit zeker, maar dat zelfvertrouwen heb ik ook.”

Weigeren te trainen

“De knoop doorhakken om te blijven of te gaan, was wel de moeilijkste keuze uit mijn loopbaan. Ik speel pas twee jaar in het eerste elftal. Zo’n keuze op je 21ste moeten maken, is niet makkelijk. Geld speelde geen seconde een rol. Of er afspraken gemaakt zijn om volgend jaar een transfer te maken? Dat is wel de bedoeling ja, maar je weet nooit hoe het loopt. Maar daar is goed over gesproken.”

“Trainingen overslaan als de club dan niet meewerkt, is niet mijn bedoeling. Het is niet de juiste manier, maar ik snap wel dat een speler als Antony weg wil bij zo’n hoog bod. Of je dan niet moet gaan trainen, weet ik niet. Mohammed Kudus zit op de bank. Voor Edson Álvarez is Chelsea een unieke kans. Ik zou dit zelf nooit doen, maar zij zitten in het moment, je weet niet wat ze voelen. Ik denk dat achtergrond ook een rol speelt. Voor hen is Ajax is meer een tussenstap. Ze zijn uit een ander land gekomen om via Ajax naar een grotere club te gaan. Ze voelen zich thuis, maar ze zijn ook weer niet thuis.”

Broertje naar Feyenoord

“Al met al was dit een heel leerzame transferzomer voor me. Ik heb ook mijn broertje Quinten een transfer naar Feyenoord zien maken. Hij kon mijn teamgenoot weer worden. Daar hoopte ik op, net als mijn moeder, maar je wilt vooral dat hij de keuze maakt die het best voor hem is.”

“Dat ik mijn speech op het gala afsloot met dat we nog een WK te winnen hebben, meende ik. Zo staat het hele team erin. We gaan niet die kant op om vierde of vijfde te worden. Je moet erin geloven. Ik vind het mooi tussen al die topverdedigers te staan en met hen te mogen concurreren. We gaan allemaal voor een basisplaats op het WK. Ik hoop straks ook te mogen en te kunnen laten zien dat de interesse deze zomer niet voor niets was.”