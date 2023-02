Jürgen Klopp zal na afloop in het Duits ‘zijn we er toch ingetuind’ hebben geroepen

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Eduardo Camavinga

Liverpool-Real Madrid werd een wedstrijd die je kunt terugkijken. Ik houd er niet van om boeken twee keer te lezen, maar ‘de Slachting van Anfield’ is herlezing waard. Jürgen Klopp zal na afloop in het Duits hebben geroepen: “Zijn we er toch ingetuind. Zijn we er toch ingetuind.” Vinícius, Modric, Benzema en Valverde zijn voetballers die in het team van Liverpool tevergeefs om zich heen zouden kijken op zoek naar vergelijkbare klasse. Vandaag wil ik het hebben over Camavinga, de 20-jarige die een tijdje linksback stond en nu de schoenen van Kroos vulde op het middenveld. Hij begon beroerd met balverlies na anderhalve minuut, een slechte en gevaarlijke tackle op Fabinho in de zestien en een verloren duel met Gakpo, die hem voorbijliep op kracht en snelheid. Camavinga knokte zich terug en werd de patron op het middenveld. Grootse voetballer.

Eduardo Camavinga Beeld Getty Images

