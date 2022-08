Jumbo-Visma rijdt in stampvol Utrecht naar winst, rode trui voor Gesink

Robert Gesink kwam tijdens de ploegentijdrit als eerste over de streep en start zaterdag in tweede rit van de Vuelta in de rode leiderstrui. Beeld BELGA

Toeschouwers uit binnen- en buitenland begaven zich vrijdag naar Utrecht om de start van de Ronde van Spanje bij te wonen: een ploegentijdrit over ruim 23 kilometer. Het was gezellig druk langs de route en bij het publiek hing een goede sfeer. Een groot deel van Utrecht was al vanaf drie uur ’s middags moeilijk bereikbaar: het parcours meanderde door alle wijken van de stad, die nog tot zeker in de avond op veel plekken is afgesloten.

De eerste mensen zochten al vroeg in de middag een goed plekje achter de dranghekken. Sommige toeschouwers brachten een keukentrapje mee. Anderen zaten eerste rang op een terras. Vanaf vier uur ’s middags verkenden de renners het parcours. De ‘groene’ karavaan vertrok om half zes vanaf de Jaarbeurs en om half zeven begon de eerste ploeg aan de tijdrit.

De renners reden onder meer langs de singels aan de oostzijde en over de Maliebaan, het oudste fietspad van Nederland. In volle vaart ging het vervolgens naar Overvecht, waar de teams een lus maakten richting Leidsche Rijn. Hier kwamen de ploegen tweemaal voorbij.

Kop en schouders boven de rest

De sfeer was bijzonder goed, hoewel het aan het begin van de ploegentijdrit regende. Het wachten was op de de start van de eerste serieuze kanshebber van de dag. Uiteindelijk was het Team BikeExchange-Jayco dat de eerste richttijd neerzette. De Australische ploeg bleef lang op de hotseat zitten, totdat Ineos-Grenadiers ruim onder deze tijd dook. Even leek Quick-Step Alpha Vinyl onder leiding van Remco Evenepoel sneller dan Ineos, maar de Belgische ploeg kwam uiteindelijk een seconde tekort.

Toen even later Jumbo-Visma eenmaal van start was gegaan, bleek al heel dat de Nederlandse formatie met kop en schouders boven de rest uitstak. Op het eerste tussenpunt was de gele trein al meer dan tien seconden sneller dan de rest. Op de finish werd Robert Gesink naar voren geschoven. Jumbo-Visma kwam dertien seconden eerder over de streep dan Ineos en dus mag Gesink morgen de leiderstrui om zijn schouders dragen.

Gesink was lang de hoop van de Nederlandse wielerfans in de grote rondes. De Achterhoeker werd een keer vijfde en een keer zesde in de Tour de France en won in de Vuelta van 2016 een rit naar de top van de Aubisque. Maar een leiderstrui in een grote ronde droeg hij nog niet eerder.

Donderdag wilde hij nog niet over het scenario speculeren. “Zoiets is moeilijk te plannen, je moet ook net goed uitkomen bij de finish. Als je als een dood vogeltje achteraan hangt zal dat niet lukken.”

Maar Gesink maakte vrijdag een goede indruk, net als de rest van de ploeg.

Geen grote verschillen

Echt groot zijn de verschillen in de top van het klassement nog niet. Evenepoel, Carapaz, Yates en Almeida bevonden zich met hun ploegen allemaal in de top van de uitslag van de etappe. Toch is het klassementsman Primoz Roglic, winnaar van de afgelopen drie edities van de Vuelta, die de eerste tik uitdeelt aan de concurrentie.

Zaterdag volgt de tweede etappe, die voert van Den Bosch naar Utrecht. Na de rit van zondag, met start en finish in Breda, gaat de wielerkoers dinsdag verder in Spanje.