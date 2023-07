Jumbo-Visma kan niet zonder rasklimmer Sepp Kuss: ‘Als anderen afzien door jou, geeft dat vertrouwen’

Altijd als Jumbo-Visma de Vuelta, Giro of Tour won, was Sepp Kuss (28) erbij. En altijd vervulde de rasklimmer een sleutelrol. Dat zal de komende dagen in de Alpen niet anders zijn. De Amerikaan over de kunst van het klimmen en hoe je vanuit Durango, Colorado naar de Tour de France komt.

Sepp Kuss ziet zijn ouders Dolph en Sabina niet vaak tijdens wielerwedstrijden in West-Europa, en dat snapt hij goed; het is een lange reis vanuit Durango, Colorado. “Ze zijn weleens geweest. Een keer in de Vuelta en een paar keer in de Dauphiné. Maar de Tour zou ook niks voor ze zijn. Zoveel chaos.”

Op de dagen dat hij hoog in de bergen de beste wielrenners ter wereld naar adem doet happen, zitten zijn ouders thuis voor de buis. “Dat is vreemd voor hen. De hele stad steunt me en ziet mij op televisie, maar mijn ouders kunnen nooit zeggen dat ze erbij waren. Ze zitten zo ver weg, maar ik weet dat ze me steunen alsof ze hier zijn.”

Zijn klasse als klimmer heeft Kuss deels te danken aan Durango, een stadje met niet meer dan 15.000 inwoners midden in de bergen van Colorado. Zijn ouders waren fanatieke langlaufers. Zijn vader ging als coach van het nationale team twee keer naar de Olympische Spelen.

“Ook ik ben begonnen met crosscountryskiën. Toen ik jong was, ging ik na school twee uur skiën, dan meteen door en trainen voor ijshockey en de volgende dag weer veldlopen op school. Ik deed alles, maar was zo jong dat ik me nooit realiseerde dat ik aan het sporten was. Het was spelenderwijs, meer een way of life.”

Zes uur rijden naar de universiteit

Wielrennen is in Durango vooral iets voor de zomers, en dan zat Kuss als tiener vooral op de mountainbike – de racefiets kwam pas later in zijn leven. “In Durango draait alles om outdoor sporten, meer dan American football of basketbal. Fietsen deed ik in de zomer om in vorm te blijven voor het skiseizoen, puur voor de lol met vrienden.”

Naarmate Kuss ouder werd, groeide het verlangen weg te gaan uit Durango. Vandaag de dag woont hij in Andorra met zijn Spaanse vriendin Noimi en hondje Bimba. “Durango is een geweldige plek en na het seizoen kom ik meestal terug voor een maand. Maar toen ik 18 was en naar de universiteit ging, wilde ik echt weg. Andere dingen zien. Ik ging in Boulder naar de universiteit, dat was zes uur rijden. Dat was voor mij een heel nieuwe wereld, een nieuwe manier van leven. Hetzelfde gevoel had ik toen ik naar Europa ging. Voor mij was dat nooit een beangstigende gedachte. Het was iets compleet nieuws.”

Zijn uitslagen bij de kleine Amerikaanse Rallywielerploeg wekten de belangstelling van Jumbo-Visma, dat Kuss in 2018 oppikte. Daarna ging het hard. Kuss ontpopte zich al snel tot een meesterknecht in de bergen. Een onmisbare schakel. Alle keren dat Jumbo de Vuelta (drie keer), de Giro of de Tour won, was Kuss erbij. Negen grote rondes heeft hij gereden. Bij zijn eerste, de Vuelta van 2018, werd Steven Kruijswijk vierde. Bij de Girowinst van Primoz Roglic, in mei dit jaar, was hij er opnieuw bij.

Sleutelrol

De Tourzege van Vingegaard van vorig jaar was een absolute mijlpaal voor de ploeg, maar de eerste Vueltawinst met Roglic gaf Kuss meer voldoening. “Alle puzzelstukjes vielen op de juiste plek. We waren als team nog aan het leren, maar wisten wel wat het vroeg om te winnen.”

Kuss kan iets wat anderen niet kunnen. Jumbokopmannen kunnen en willen niet zonder Kuss. “Het is mooi om te weten dat ik een sleutelrol heb. Klimmen is voor mij een tweede natuur. Je moet op je gemak zijn op zo’n terrein. Ik hou ervan om in de bergen te zijn, hou van het gevoel van klimmen. Om over de zwaarste en steilste klimmen te komen. Andere renners houden er weer van om hard te gaan op het vlakke. Ik klim van jongs af aan. In Colorado op de mountainbike over steile paadjes hoog in de bergen. Dat was voor mij altijd een avontuur. Als anderen afzien door jou, geeft dat vertrouwen. Ik ben erbij op de beslissende momenten. Hier in de Tour zie ik de het spel tussen de twee besten van de wedstrijd. Dat niveau is indrukwekkend en ik vind het cool daar bij te zijn.’’

Wat voel jij als je klimt?

“Ik voel wel pijn in mijn benen, maar geen verkeerde pijn. Eerder een langzaam brandend gevoel. Ik raak erg geconcentreerd en kom echt in het moment. Dat maakt het afzien minder. Er zijn andere momenten in etappes dat ik niet zo gefocust ben en dan zie ik meer af. Op die beslissende momenten ben ik één met mezelf en met mijn gevoel.”

Rij je op gevoel of op basis van cijfers en watts?

“Beide. In de wedstrijd ga ik af op mijn gevoel. Natuurlijk snap ik dat het in trainingen ook om het fysiologische aspect gaat. Met de jaren komen je gevoel en de cijfers samen en kan ik klimmen zonder na te denken. Dan weet ik hoeveel watts welk gevoel geven. In een wedstrijd is het juist goed om niet te veel na te denken. Dan kun je overpresteren, en als je jezelf blindstaart op cijfers juist ondermaats.”

Toen je Pogacar loste op de Marie Blanque in de eerste Pyreneeënetappe, keek je toen naar je cijfers?

“Jawel en dat zag er goed uit. Maar ik voelde me goed en ging nog wat harder. Op zulke momenten moet je jezelf niet te veel inhouden. Het is belangrijk om dat aan te voelen.”

Wat zijn de mooiste of zwaarste klimmen die je hebt gereden?

“In een wedstrijd zijn de Angliru of Tre Cime Lavaredo de zwaarste klimmen. Col de la Loze van volgende week is ook zwaar, met de hoogte en steile stukken. Maar in Colorado zijn ook een hoop mooie klimmen, zoals de Coldbank Pass (meer dan 3200 meter hoogte), Old Fall River Road (bijna 3600 meter). En in Andorra, waar ik woon, zijn er veel verborgen klimmen – die kent niemand, omdat er nauwelijks wedstrijden komen aangezien er geen steden liggen.”

Of het nu Primoz Roglic is of Jonas Vingegaard, Kuss offert zijn eigen kansen op in hun belang. Niet voor niets tekende hij in 2021 voor zijn persoonlijke hoogtepunt in de Tour toen Roglic al naar huis was. Juichend kwam Kuss over de streep in Andorra La Vella.

Hij heeft het eerder geprobeerd, maar heeft de mentaliteit niet om kopman te zijn, zegt hij zelf. “Ik kan me niet voorstellen welke mentale stress de klassementsrenners moeten doorstaan in de Tour. Als je voor een klassement rijdt, heb je zo veel te verliezen. Elke dag, elk moment. Hoe meer ik nadenk over wat ik kan verliezen, hoe zwaarder het wordt.”

Het maakt dat Kuss zijn werk onbaatzuchtig en met liefde doet. “Ik ben realistisch. Als ik zie hoe sterk Jonas of Primoz zijn, geeft mij dat veel motivatie. Ik hou van ze als mensen en voor mij voelt het nooit als een opgave om voor hen te rijden. Het succes van anderen geeft mij ook plezier en voldoening. Uit het verleden weet ik dat mijn kansen op onvoorspelbare momenten komen.”

Het zijn voor Kuss twee onvergelijkbare grootheden, zelf winnen zoals in Andorra of met geel Parijs binnen rijden zoals vorige zomer met Vingegaard. “De etappe in Andorra was voor mij onvergetelijk. Het geel naar Parijs brengen is anders: je hebt jezelf er zó op gefocust, wekenlang. Als het dan lukt, is het ook een soort opluchting. Je zou willen dat je het meer kunt vieren, maar je bent uitgeput van de mentale stress. Het is geweldig, maar een compleet ander gevoel dan zelf winnen. Veel minder euforisch. Idealiter doe ik het allebei in hetzelfde jaar.”