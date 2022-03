Jumbo-Visma heerst in Harelbeke

Wout Van Aert en Christophe Laporte van Jumbo-Visma gingen samen over de finish in Harelbeke. Beeld BELGA

Op de Paterberg, op ongeveer 40 kilometer van de streep, liet de 27-jarige renner van Jumbo-Visma met ploeggenoot Christophe Laporte de rest van de kopgroep met favorieten achter. De ploeggenoten reden met de armen om elkaar heen op de finish af, waarna Van Aert als eerst over de streep mocht rijden.

Vier renners mee in de kopgroep

Van Aert had eerder deze maand in de rittenkoers Parijs-Nice de Fransman Laporte nog een etappeoverwinning gegund na een gezamenlijke ontsnapping. Op ruim 1,5 minuut van de nummers 1 en 2 reed de Zwitser Stefan Küng vanuit de groep met acht achtervolgers naar de derde plaats in het Belgische Harelbeke.

De favorieten, met onder anderen Kasper Asgreen (winnaar van de vorige E3) en Matej Mohoric (vorige week winnaar van Milaan-Sanremo), kwamen met nog zo’n 75 kilometer te gaan in de kopgroep terecht. Door aanvallen op de verschillende klimmetjes wisselde de kopgroep een paar keer van samenstelling. Jumbo-Visma had met Van Aert, Laporte, Tiesj Benoot en Mike Teunissen vier renners mee en reed regelmatig op kop.

Op de Paterberg reden Van Aert en Laporte weg. Zij sloegen al snel een gat van 20 seconden met de achtervolgende groep. De voorsprong was met nog 20 kilometer te gaan een minuut en liep daarna nog verder op.

Van Aert bedankte de Fransman voor het gunnen van de overwinning in ‘deze grote klassieker in Vlaanderen’. De E3 Classic wordt gezien als belangrijke graadmeter voor de Ronde van Vlaanderen, die volgende week wordt gereden. “Dit is een fantastische uitgangspositie, maar er komen nog sterke jongens bij volgende week,” aldus Van Aert. “Laat ons eerst genieten van deze prestatie.”