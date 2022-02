JOS wint na 3-0 achterstand met 5-4 van OFC

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

JOS Watergraafsmeer heeft de derby tegen OFC in de zondag derde divisie na een waar spektakelstuk met 5-4 gewonnen. De ploeg van coach Cor ten Bosch stond na 50 minuten door doelpunten van Eric Veerman, Mohamed Chih en Niels Springer met 3-0 achter op sportpark Drieburg. JOS draaide het duel echter volledig om met vier doelpunten tussen de 51ste en 64ste minuut. OFC maakte in de 81ste minuut de 4-4 door Joël Donald. Het laatste woord was voor JOS. Door een doelpunt in de 84ste minuut pakte de thuisploeg alsnog de zwaarbevochten overwinning. Raymond Fafiani maakte een hattrick en Tim Plemper en Revelinio Slijters maakten het vijftal vol voor JOS.

OFC blijft, ondanks de nederlaag, koploper in de zondag derde divisie. JOS klimt naar de negende plaats op de ranglijst.

AFC heeft in de tweede divisie een gemakkelijke zege behaald op Noordwijk. Het werd op sportpark Goed Genoeg 4-1. AFC stond door doelpunten van Joël Tillema en oud-Noorwijkspeler Segun Owobowale binnen tien minuten met 2-0 voor. Splinter de Mooij en Raily Ignacio zorgden nog voor er een half uur was gespeeld voor een 4-0 voorsprong. AFC nam daarna flink gas terug, maar kwam geen moment in gevaar. De 4-1 van Noordwijk in de 88ste minuut was puur voor de statistieken. AFC staat na de overwinning op de tweede plaats en gaat volgende week in Haarlem op bezoek bij nummer drie Koninklijke HFC.

WV-HEDW heeft ook de elfde competitiewedstrijd van het seizoen in de zaterdag eerste klasse A gewonnen. Gemakkelijk ging dat echter niet. Uit bij de Valken ’68 stond het vijf minuten voor tijd nog 0-0. Ashraf Azzouz was uiteindelijk de gevierde man bij WV-HEDW, waar coach Marcel Valk met een coronabesmetting ontbrak. Azzouz benutte eerst een strafschop en maakte kort daarna de 2-0 voor WV-HEDW. In de blessuretijd scoorde Valken ’68 de 2-1, maar de elfde zege van WV-HEDW kwam niet meer in gevaar. De koploper heeft negen punten meer dan nummer twee Nootdorp.

De competitie is nog in volle gang., maar de amateurs van Ajax hebben al twee versterkingen voor volgend seizoen binnengehaald. Aanvaller Jordi Bitter komt over van GVVV uit de tweede divisie. Bitter speelde in de jeugdopleiding van Ajax en kwam in het seizoen 2013-2014 uit voor Jong Ajax. Ook Dennis Trefilov speelt volgend seizoen bij Ajax. De 22-jarige spits komt over van zondag tweedeklasser De Meer. Trefilov maakte tot nu toe dit seizoen in acht competitiewedstrijden vijftien doelpunten voor De Meer. De amateurs van Ajax wonnen dit weekeinde in de zaterdag derde divisie met 3-1 van SteDoCo. Romano de Jonge, Kenneth Misa-Danso en Michel van Aggele maakten de doelpunten voor de nummer elf op de ranglijst van de zaterdag derde divisie.

Korfbal

De korfballers van Blauw-Wit hebben zich in de degradatiepoule thuis laten verrassen door het op de voorlaatste plaats staande Oost-Arnhem. De bezoekers wonnen met 23-20. Blauw-Wit begon wel goed aan het duel en nam een 3-1 voorsprong. Daarna nam Oost-Arnhem het initiatief over en nam een 6-5 voorsprong. Blauw-Wit liep daarna achter de feiten aan en verloor uiteindelijk met 23-20. Ondanks de nederlaag blijven de Amsterdammers koploper in de degradatiepoule.