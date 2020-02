JOS verliest door drie strafschoppen van hekkensluiter

- Beeld Thinkstock

Amateurvoetbal

JOS Watergraafsmeer is door een verrassende nederlaag geen koploper meer in de zondag hoofdklasse A. De ploeg van coach Cor ten Bosch verloor met 3-1 van hekkensluiter VOC. Bij rust stond JOS door Malcolm Esajas nog met 1-0 voor. VOC kreeg in de tweede helft echter liefst drie strafschoppen en gooide het duel daardoor volledig om. JOS kon de wedstrijd daarna, ondanks een rode kaart voor VOC, niet meer keren en zakt naar de tweede plaats met een punt minder dan Hollandia, dat wel een duel meer heeft gespeeld.

WV-HEDW heeft de topper tegen Scherpenzeel in de zaterdag eerste klasse A met 2-1 gewonnen. Tim Correia en Nick Lammers maakten de doelpunten voor WV-HEDW. Beide teams eindigden het duel met tien man, want Daan Walraven (WV) en Rinke Rozema (Scherpenzeel) kregen in de slotfase een rode kaart. Koploper WV-HEDW heeft door de overwinning vier punten meer dan Scherpenzeel. De ploeg van coach Marcel Valk gaat volgend weekeinde op bezoek bij nummer drie Roda’46.

AFC heeft in de tweede divisie de uitwedstrijd bij Excelsior Maassluis met 3-2 gewonnen. Het winnende doelpunt van oud-Ajacied Robbert Schilder viel pas een minuut voor tijd. De andere doelpunten van AFC werden gemaakt door Dalian Maatsen en Tim Linthorst. Milan Hoek miste een strafschop voor AFC, dat op de vijfde plaats staat. De achterstand op koploper HHC Hardenberg is zes punten.

De Dijk heeft in de zaterdag hoofdklasse B de vierde overwinning op rij geboekt. Door doelpunten van Victor Banki en Mylan Polman werd Berkum met 2-1 verslagen. De Dijk doet door de zege goede zaken in de strijd tegen degradatie. De Amsterdammers zijn in punten gelijk gekomen met nummer twaalf Flevo Boys. Die plek betekent aan het einde van de competitie handhaving in de hoofdklasse. In dezelfde klasse won Swift met 2-0 bij SDC Putten en staat op de vierde plaats.

Basketbal

De basketballers van Apollo blijven na achttien competitiewedstrijden op twee overwinningen staan. De Apollo verloor dit weekeinde de derby bij Den Helder met 77-73 en dat terwijl de Amsterdamse club in het vierde kwart met 68-62 voorkwam. Den Helder knokte zich, mede door de foutenlast aan de kant van Apollo, terug en won. Apollo blijft laatste met vier punten minder dan Leeuwarden.

Korfbal

De korfballers van Blauw-Wit hebben thuis met ruim verschil verloren van Fortuna. Het werd 28-19 voor de club uit Delft. Daar zag het na de eerste helft niet naar uit. De ruststand was 14-14. In de tweede helft liet de aanval van Blauw-Wit het echter afweten met slechts vijf doelpunten. Blauw-Wit blijft door de nederlaag op de achtste plaats, die aan het einde van het seizoen handhaving betekent, staan met vier punten meer dan hekkensluiters Groen Geel en Tempo.