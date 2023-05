‘Jorrel Hato komt niet alleen mee, hij maakt Ajax beter’

Hoe speelde Mohammed Kudus, die terug was van een blessure? Hoe ‘stond’ het Ajaxmiddenveld? “Gek genoeg waren er vóór rust meer kansen, maar voetbalde Ajax na rust eigenlijk beter,” zegt Paroolverslaggever Dick Sintenie die samen met presentator Menno Pot en Ajax Showtimeredacteur Thijs Zwagerman aan tafel zit.

Dat gold zeker voor Dusan Tadic, die door velen wordt afgeschreven. “Ten onrechte, want zijn cijfers zijn nog altijd uitstekend,” zegt Sintenie. “Stel dat Ajax hem laat vertrekken. Ik zou het wel weten, als ik PSV of Feyenoord was: ik zou hem meteen proberen te halen.”

De man van het uur is de jonge Jorrel Hato, die na rust op zijn favoriete positie (links in het verdedigingshart) mocht spelen en dat voortreffelijk deed. “Hij maakt Ajax echt beter,” zegt Thijs Zwagerman. “Je ziet vaak jonge spelers die goed meekomen in een draaiend elftal. Hato is in een dolend elftal beland en blinkt daarin uit. Dat is heel knap.”

Branie sorteert alvast voor op volgend seizoen, waarin Ajax in de ‘kleinere theaters’ van Europa zal moeten optreden. Welke voor- en nadelen heeft dat? En hoe moet het elftal er dan uit gaan zien? De voorbereiding op het nieuwe seizoen is eigenlijk al begonnen – en Branie kijkt in het restant van dit seizoen belangstellend mee.

