Jordy Clasie houdt hoop na dreun voor AZ in de Kuip: ‘Er is nog steeds niks aan de hand’

Feyenoord is een reeks van moeilijke wedstrijden doorgekomen, AZ probeert de moed erin te houden na alweer een nederlaag in De Kuip die tot stand kwam in de slotfase. “Zij moeten zelf weten hoe ze hiermee omgaan,” zegt AZ-aanvoerder en voormalig Feyenoorder Jordy Clasie over zijn oude club, waarvan de supporters zich al lijken op te maken voor een feest op de Coolsingel. “Wij moeten gewoon naar onszelf blijven kijken. Het is doodzonde dat we hebben verloren, want je wil zo lang mogelijk dicht bij Feyenoord blijven. Daarom was een punt ook genoeg geweest.”

De prestatie van AZ in De Kuip belooft echter niet veel goeds voor het vervolg van het seizoen. Voor de derde keer binnen korte tijd verprutste het een goede kans om de koppositie in de eredivisie te pakken en weer verloor het na een voorsprong – al had Feyenoord een aardige portie geluk nodig voor de overwinning. Over het hele seizoen genomen gingen er voor AZ op die manier al vijftien punten verloren.

Aanvallend konden de Alkmaarders geen vuist maken: ze schoten geen enkele keer op doel, hoogst zeldzaam voor AZ. “We kunnen hartstikke goed voetballen,” zegt Clasie, “maar dan moeten we wel onszelf blijven. Als dat lukt, kunnen we nog steeds tot het einde mee blijven doen. We staan nu vijf punten achter op Feyenoord, over een wedstrijd of vijf á zeven hebben we een beter beeld.”

Blessures

Of AZ dan weer over spelers kan beschikken die nu geblesseerd zijn, is de vraag. Trainer Pascal Jansen kon zaterdagavond niet beschikken over maar liefst zes spelers, onder wie vier centrale verdedigers. De achttienjarige Wouter Goes was stoïcijns in De Kuip en speelde verdienstelijk, maar je vraagt je toch af hoe AZ ervoor had gestaan als Jansen dit seizoen niet te maken had gehad met de karrenvracht aan blessures van belangrijke spelers die de club al het hele seizoen parten speelt.

Clasie: “Onze selectie is een leuke mix van oudere jongens, buitenlanders en eigen jeugd. We voelen elkaar goed aan, maar dat zouden we nog meer naar het veld moeten vertalen. Ik denk dat we dit seizoen onnodig veel punten hebben laten liggen. Dat is wel iets dat we ons moeten realiseren.”

Voor AZ wachten nog moeilijke uitwedstrijden tegen FC Twente en Ajax. De Alkmaarders sluiten de competitie af tegen PSV . Een optimistische Clasie: “Er is nog steeds niks aan de hand.”