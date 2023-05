Jordi Cruijff vertrekt als technisch directeur bij FC Barcelona

Jordi Cruijff. Beeld Getty Images

Officieel vertrekt Cruijff (49) omdat hij ‘een nieuwe uitdaging’ zoekt, aldus een communiqué van Barcelona. Hij heeft slechts twee seizoenen bij Barça gewerkt, eerst als technisch secretaris, daarna werd hij gepromoveerd tot technisch directeur. Jordi Cruijff kwam in 2020 vanuit Shenzhen over naar Barcelona, op verzoek van voorzitter Laporta, die innig bevriend was met vader Johan Cruijff.

Laporta kampt nu met een plotse, onverwachte leegloop in de sportieve leiding van de club. Vorige week liet Alemany weten te vertrekken; hij tekent waarschijnlijk voor dezelfde functie bij Aston Villa. Hij is de man die Barcelona door de laatste zware transferperiodes heeft geleid. Als zijn opvolger werd Cruijff gepolst, net als de Portugese oud-speler Deco.

Trainer Xavi heeft een zeer goede band met Cruijff, en leek zijn vertrek al aan zien te komen. Maandagmiddag, tijdens de viering van het kampioenschap met een busrit door de stad, scandeerde de coach, met de rest van de staf: ‘Jordi, quédate!’, ofwel ‘Jordi, blijf!’

Vertrek op een slecht moment

Wat de nieuwe uitdaging van Cruijff zal zijn, is niet bekend. Vorig jaar werd hij al eens in verband gebracht met Ajax. De laatste jaren werkte hij als technisch directeur in Israël, Ecuador en dus China.

Voor Barcelona komt het vertrek van Cruijff en Alemany op een bijzonder slecht moment; de club wil zich, ondanks de financiële problemen, in de zomer verder versterken en moet daarvoor eerst enkele spelers van de hand doen.

