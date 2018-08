Jordi Cruijff als trainer in China aan de slag

De 44-jarige Amsterdammer maakte het nieuws bekend in De Telegraaf, waarvoor hij als columnist werkzaam is.



Zijn nieuwe werkgever komt uit op het hoogste niveau in China, maar is terug te vinden in de onderste regionen.



"Ik heb voor vier maanden een fantastisch contract gekregen. Als we ons handhaven, dan gaan we nog een jaar door," zegt Cruijff in De Telegraaf. "De club heeft er werkelijk alles aan gedaan om me binnen te halen. Ik mag zelfs mijn eigen staf van vijf man meenemen."