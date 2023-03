Jordania heeft vast nog wat miljoenen over om de huur van het Gelredome te betalen

Beeld Artur Krynicki

Een 6 voor Merab Jordania

Het enige wat je zou kunnen zeggen over het artikel in The Guardian betreffende de overname van Vitesse door Jordania, of door Tsjigirinski, of door Abramovitsj himself, is dat Jordania het van Abramovitsj of van Tsjigirinski geleende geld, te weten minstens 117 miljoen euro, niet in eigen zak heeft gestoken. Althans niet alles. Het geld werd namelijk niet geleend aan Vitesse, maar aan Jordania persoonlijk. “Abramovitsj was een vriend van me,” zei Jordania. Geef mij zo’n vriend. De begroting van Vitesse was in die tijd 14 miljoen. Het stuk in de Engelse kwaliteitskrant is goed gedocumenteerd. De weg die de tientallen miljoenen aflegden om ten slotte bij Jordania uit te komen, wordt van bv tot nv tot offshorebank gevolgd. Nu kan Vitesse de huur van het Gelredome niet meer betalen. Ik zou Jordania bellen. Hij heeft vast nog over.

