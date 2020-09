Joop Zoetemelk met botbreuken in ziekenhuis Parijs

Joop Zoetemelk. Beeld ANP

De vrouw van de 73-jarige Zoetemelk heeft aan de NOS laten weten dat de winnaar van de Tour van 1980 bij bewustzijn is. Zoetemelk woont al geruime tijd in Frankrijk. Hij zou later op de avond een rol hebben in het NOS-programma De Avondetappe, dat wordt uitgezonden vanuit Rijpwetering, de plek waar Zoetemelk opgroeide.

In het ziekenhuis is gebleken dat Zoetemelk beide armen en een been gebroken heeft.