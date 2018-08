Jonkies van Ajax zijn verrassingen in nog prille seizoen

Ajaxtrainer Erik ten Hag voerde één wissel door ten opzichte van de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen de Oostenrijkers: Dusan Tadic maakte woensdagavond zijn debuut als basisspeler en dat ging ten koste van Donny van de Beek. Een aankoop voor een eigen jeugdspeler dus.



Dat ligt gevoelig?

Bij Ajax, een opleidingsclub pur sang, wel. Maar de spelers zullen er aan moeten wennen, vooral de middenvelders - de concurrentie is enorm. Vorig seizoen reageerde Van de Beek nog als door een adder gebeten toen hij gepasseerd werd voor de wedstrijd tegen FC Utrecht. Het kwam hem op een uitbrander van de toenmalige trainer Marcel Keizer te staan.



Waarom werd Van de Beek gepasseerd voor de return tegen Sturm Graz?

Hij speelde in de Johan Cruijff Arena vorige week geen geweldige wedstrijd. Ten Hag koos ditmaal voor Hakim Ziyech als aanvallende middenvelder, gesteund door Lasse Schöne en Carel Eiting.



Heeft Eiting zijn plek in de ploeg veroverd?

Daar lijkt het wel op. Hij was woensdag weer geweldig op dreef, als draaischijf tussen verdediging en aanval, strooiend met passes. Uit één van de passes ontstond een doelpunt, de 2-0, de mooiste treffer van de avond. Eiting stuurde Noussair Mazraoui diep op de rechterflank en diens lage voorzet was op maat. Tadic hoefde er alleen zijn voet tegenaan te zetten.



De jonkies Eiting en Mazraoui zijn de verrassingen in het nog prille seizoen.



Ja, hoewel Mazraoui eind vorig seizoen al overtuigde als rechtsback. Ajax heeft een goede mix van jonge en geroutineerde spelers. De oude vos Klaas-Jan Huntelaar (34) scoorde twee keer in Graz. Tadic (29), de speler die Van de Beek verving in de basisploeg, maakte zijn eerste doelpunt voor Ajax.



Lees het wedstrijdverslag terug: Ajax verdiend naar derde voorronde Champions League



Lees ook het vorige rapport: Ajax mag blij zijn met Hakim Ziyech