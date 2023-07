Jonge Belg Mika Godts valt op bij Ajax op trainingskamp: ‘Ik voel dat ik er dicht tegenaan zit’

Branco van den Boomen (uiterst rechts) en Mika Godts (daarachter) tijdens een training op maandag 24 juli. Beeld Ajax/Jesper de Boer

“Kom op man, je moet gewoon dat duel winnen!” Branco van den Boomen is geïrriteerd. Tijdens een partijspel elf tegen elf heeft zijn ploeg net een goal om de oren gekregen van Francisco Conceiçao, en in de ogen van de 27-jarige Van den Boomen is de negen jaar jongere Godts de boosdoener.

Het dondert en bliksemt woensdagochtend boven het Adi Dasslerstadion. De training wordt zelfs even onderbroken. Ook dan dirigeert Van den Boomen zijn manschappen naar de zijlijn om te schuilen. De Brabander is op zijn gemak bij Ajax en dat straalt hij in alles uit.

Laatbloeier Van den Boomen

Van den Boomen heeft wat je noemt een wonderlijke carrière. Ga maar na: vanuit Eindhoven kwam hij in de opleiding van Ajax terecht, deed een stap terug naar FC Eindhoven, en vond via Heerenveen, Willem II, De Graafschap en FC Toulouse de weg terug omhoog. Een laatbloeier, heet dat. Hij heeft zijn beste jaren nog voor de boeg en is ambitieus: het Nederlands elftal is zijn volgende doel.

In Frankrijk is de lange middenvelder in alle opzichten volwassen geworden, als voetballer en als mens. In het seizoen 2021-2022 werd hij uitgeroepen tot beste speler in Ligue 2, de tweede divisie. Met 12 doelpunten en 21 assists was hij de spil van het elftal. Na dat seizoen kreeg hij zijn prijs uitgereikt op een gala in Parijs, waar ook grote sterren als Lionel Messi, Kylian Mbappé en Thierry Henry aanwezig waren. “Een unieke avond.”

Van den Boomen trok de lijn vorig seizoen door op het hoogste niveau in Frankrijk. Hij won met Toulouse de beker, een zeer bijzondere prestatie, en de rol van de Nederlander was groot. Van den Boomen is lang en moet het niet van zijn snelle voetenwerk hebben, maar hij (over)ziet situaties in het veld razendsnel en heeft de passing om oplossingen te vinden.

Wachten op witte rook

Maar vooral is hij rustiger geworden in zijn hoofd, vertelde Van den Boomen eerder bij de NOS. Hij heeft een stabieler leven, is vader geworden. De druk ligt niet meer alleen op voetbal, dat geeft hem een bepaalde rust. “Na een slechte training kan ik nu ook denken: morgen weer een dag.”

Van den Boomen is de eerste speler die de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat deze zomer naar Ajax haalde. Die andere is Benjamin Tahirovic. Mislintat is op zoek naar meer aanvullingen voor de selectie, vooral in de defensie, zeker nu Calvin Bassey definitief naar Fulham vertrekt. Maar het wachten is op witte rook.

Ajaxcoach Maurice Steijn instrueert Branco van den Boomen tijdens de oefenwedstrijd van Ajax tegen RSC Anderlecht in Brussel. Beeld ANP

De vergaande belangstelling die Mislintat heeft voor middenvelder Eduard Spertsyan van Krasnodar zorgt echter voor beroering, zowel binnen als buiten de club. Spertsyan is een Armeense international, die uitblinkt in de Russische competitie. De morele vraag is: wil Ajax zakendoen met een Russische partner, in dit geval Krasnodar?

De wereldvoetbalbond Fifa weert Russische clubs wel uit de Europese competities, maar niet van de spelersmarkt. Zo nam PSV een jaar geleden Guus Til over van Spartak Moskou voor vier miljoen euro en kon Feyenoord de Pool Sebastian Szymanski van Dinamo Moskou huren. Andersom laten Russische clubs zich ook niet onbetuigd: zo lijkt oud-Ajacied Davinson Sánchez hard op weg van Tottenham Hotspur naar Spartak voor 12 miljoen euro.

Binnen Ajax leven gemengde gevoelens over de kwestie, al spreekt de club zich niet uit. Ingewijden vertellen wel dat ‘er zeer kritisch’ wordt gekeken naar een mogelijke transfer van Spertsyan.

Godts op rechtsbuiten

Het zijn zaken waar trainer Maurice Steijn en zijn stafleden Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati zich niet mee bemoeien. Zij zijn druk met de spelers die wél op het veld staan. De woensdagochtend staat in het teken van een tactische training: het onder druk zetten van de tegenstander in de voorste linie, en het compact houden van de eigen defensie als de tegenstander de bal heeft. Vooral Maduro is luid en duidelijk aanwezig.

Mohammed Kudus is nog licht geblesseerd, Steven Bergwijn doet alleen loopwerk op de sintelbaan rond het veld. Mika Godts heeft een plekje in de ‘basisploeg’ als rechtsbuiten. “Het voelt onnatuurlijk,” lacht de Belg even later. Hij is weliswaar rechtsbenig, maar Godts is van een generatie die niet is opgegroeid met de klassieke buitenspeler. Een rechtsbenige staat op links, en andersom. “Naar binnen komen, schieten, combineren. Het voelt op rechts of ik steeds op mijn verkeerde been uitkom.”

Daar is overigens tijdens het trainingskamp niets van te merken. Hij valt op met sterke acties vanaf de rechterflank, met goals ook. Het gaat snel met Godts, die een half jaar geleden voor één miljoen euro werd weggeplukt bij KRC Genk. Binnen de kortste keren stond de jeugdspeler in Jong Ajax. En nu klopt de pijlsnelle aanvaller al op de deur van het eerste elftal. “Ik heb het heel erg naar mijn zijn, ik woon met mijn oudere broer in de buurt van Amsterdam. Hij is een beetje mijn personal assistant. En ook voetballend gaat het mij goed. Ik hoop dat ik kan aansluiten bij het eerste team. Ik voel dat ik er dicht tegenaan zit.”

