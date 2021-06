Jong Oranje verheugt zich op halve finale tegen Duitsland

Jordan Teze, hier in actie tijdens de kwartfinale tegen Jong Frankrijk: 'Tegen Duitsland zijn het altijd pittige wedstrijden.' Beeld ANP

Dat Jong Oranje twee stappen verwijderd is van Europees goud, dankt de ploeg ook mede aan de opponent van vanavond. Na de onderlinge 1-1 in het pouleduel lag het lot van de Nederlandse beloften immers ook in handen van de Duitsers. Hadden zij in een doelpuntrijk duel gelijkgespeeld tegen de Roemenen, dan was Jong Oranje vorige week niet eens teruggekeerd naar Hongarije. Om aan ‘het pact van Boedapest’ te ontsnappen, was bondscoach Erwin van de Looi afhankelijk van zijn bevriende Duitse collega Stefan Kuntz. Die volbracht met Duitsland zijn sportieve plicht en Jong Oranje meldde zich na een 6-1 zege op Hongarije zelfs als groepshoofd in de kwartfinale. De bondscoaches appten elkaar deze week weer.

Van de Looi hoopte stiekem op Denemarken als tegenstander, maar zag de Duitsers, net als in maart tegen Oranje, in de slotminuten een nederlaag voorkomen. Van de zes goals die Duitsland op het EK maakte, viel er niet één in het eerste uur. “Duitsland kan 90 of zelfs 120 minuten gas blijven geven,” weet Perr Schuurs. “Zo kennen we de Duitsers. Ze geven nooit op.”

Schuurs was uitblinker toen Jong Oranje het Franse sterrenensemble maandag versloeg. Duitsland is echter een tegenpool, erkent de verdediger van Ajax. “Bij Frankrijk kenden we alle spelers, bij Duitsland niet. Nu krijgen we meer een team tegenover ons.”

Het gevaar van de relatief onbekende Duitse spelers is, naast de teamgeest en de toernooimentaliteit, de verrassing van de opstelling: Kuntz houdt er meerdere tactische varianten op na. Tegen Nederland liet hij in maart plots een vijfde verdediger opdraven. Van de Looi trainde gisteren in Boedapest dan ook vast op meerdere systemen. “Het zal snel genoeg blijken hoe ze spelen. Als wij zoals tegen Frankrijk met discipline spelen, geef ik ons een grote kans om de finale te bereiken.”

Tactische varianten

Het vertrouwen bij Oranje heeft een enorme boost gekregen door de sensationele zege op Frankrijk. Tyrell Malacia stelde al: “Nu we zo ver zijn gekomen, moeten we dit EK pakken ook.” Jordan Teze, de andere back, zegt het goud al een beetje te kunnen ruiken. “We komen steeds dichterbij, maar eerst maar eens van Duitsland winnen.”

Door de stunt ligt ook onderschatting op de loer, weet de PSV-verdediger. “Mensen denken misschien dat we Duitsland ook wel even verslaan nu we van Frankrijk hebben gewonnen, maar zo denken wij niet. De halve finale is niet genoeg voor ons. We zijn hier gekomen voor het hoogst haalbare. Tegen Duitsland zijn het altijd wel pittige wedstrijden. Je voelt de rivaliteit – ik denk dat dat ook wel een beetje een drijfveer is voor ons.”

Schuurs sluit zich daarbij aan. De Limburger groeide een paar kilometer van de grens op. “In mijn jeugd was Duitsland tegen Nederland altijd de wedstrijd waar het om ging. We moeten gewoon winnen om in de finale te komen, tegen wie we spelen maakt me dan niet uit.”

En coach Van de Looi? “Dit is een mooi affiche met een extra tintje, maar de rivaliteit moet niet doorslaan. Wij zijn blij dat we deel uitmaken van de mooie landen die bij de laatste vier zitten, maar we willen meer. We hebben veel zin in deze wedstrijd.”