Jong Oranje speelt met Jong Wales: 5-0

Jurgen Ekkelenkamp scoort de 1-0. Beeld ANP

Jong Oranje staat door de zege tweede in de groep achter Jong Zwitserland. De Zwitsers hebben na vier wedstrijden tien punten, Jong Oranje heeft zeven punten uit drie duels. Jong Moldavië heeft ook zeven punten, maar speelde al vijf wedstrijden.

Tegen Wales kwam de thuisploeg al in de zevende minuut op 1-0 via oud-Ajacied Jurgen Ekkelenkamp, tegenwoordig spelend voor het Duitse Hertha BSC, die scoorde op aangeven van Mitchel Bakker. Nog voor de rust werd het 2-0 door een van richting veranderd schot van Sven Botman, dat doelman George Ratcliffe kansloos liet. Dankzij een felle start in de tweede helft scoorde Jong Oranje in korte tijd nog drie keer. Via een eigen treffer van Fin Stevens werd het 3-0. Daishawn Redan, ploeggenoot van Ekkelenkamp bij Hertha BSC, speelde voor de gepasseerde Myron Boadu en scoorde de vierde treffer, nadat hij eerst de paal had geraakt. Ekkelenkamp maakte daarna zijn tweede.

Kwaliteit in de ploeg

Bondscoach Erwin van de Looi had mooie dingen gezien, vertelde hij na afloop. “Ik vond ons in de eerste helft te voorzichtig, we lieten de tegenstander te veel aan de bal. Na rust hebben we dat gelukkig rechtgezet. Vooral ­Mitchel Bakker speelde goed aan de linkerkant. Hij koos hoog positie en was bij veel betrokken. Dan zie je dat we veel kwaliteit in de ploeg hebben.”

De eindronde van het EK wordt in 2023 in Georgië en Roemenië gehouden. De groepswinnaars en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks. De overige nummers twee strijden in de play-offs om de laatste vier EK-tickets. (ANP)