Jong FC Utrecht met 4-3 langs Jong Ajax

In de Galgenwaard kwam Jong Utrecht al snel op voorsprong door een doelpunt van Venema, uit een voorzet. In de 13e minuut maakte de spits met een harde knal zijn tweede van de avond.



In de 33ste minuut deed Jong Ajax wat terug. Saku Ylätupa zorgde voor de aansluitingstreffer met een gemikt schot. Maar vlak na rust counterde Jong Utrecht al naar 3-1. Weer was het Nick Venema die scoorde. Ajax-verdediger Boy Kemper werkte vervolgens de bal ook nog in eigen doel: 4-1.



Gestopte strafschop

Toch gaf Jong Ajax zich nog niet gewonnen. Een voorzet van Teun Bijleveld zeilde in het doel. Vlak voor tijd stopte doelman Stan van Bladeren nog een strafschop van Venema. De 4-3 van Vaclav Cerny, diep in blessuretijd, bleek toch te laat.



Twee debutanten

Bij Jong Ajax ontbraken veel basisspelers door de interlandperiode. Bakker, Gravenberch, Ekkelenkamp, Botman, Nunnely, Bakboord en Lang waren met Oranje Onder 19 en 20 op pad. Doelman Kotarski met Kroatië Onder 19 en Dennis Johnsen met Noorwegen Onder 21.



Trainer Michael Reiziger liet twee spelers debuteren. Eros Maddy kwam in het veld voor Sebastian Pasquali en Noah Abid voor Jasper Ter Heide.



De titelhouder van de eerste divisie staat op de 11e plaats en treft vrijdag MVV. Jong FC Utrecht had na dertien wedstrijden pas zes punten verzameld. Het had dit seizoen alleen nog maar gewonnen van Jong PSV.