Jong Ajax wint uit bij Almere City

Al vroeg kwam de ploeg van trainer Michael Reiziger op voorsprong. Ryan Gravenberch tikte in de 11de minuut de bal binnen na een scrimmage uit een hoekschop.



Twintig minuten later breidde de ploeg de voorsprong uit na goed werk van Kaj Sierhuis. De spits brak door de verdediging en legde simpel breed op de meegelopen Vaclav Cerny. De Tsjechische buitenspeler bleef rustig: 2-0.



Direct daarna deed Almere City wat terug. Stijn Meijer maakte de voorzet van Torino Hunte af.



Spitsvondige steekpass

In de tweede helft was het vooral de thuisploeg die aandrong op een gelijkmaker. De Amsterdammers kwamen echter goed weg, want Almere wist de kansen niet te verzilveren.



De voor Ché Nunnely ingevallen Dennis Johnsen zorgde er daarna in de 72ste minuut voor dat Ajax niet meer in gevaar kwam. Na een spitsvondige steekpass van Carel Eiting schoot de Noor de 3-1 langs de doelman.



Gemiste strafschop

Tim Receveur van Almere maakte nog een aansluitingstreffer, maar het was niet genoeg voor het team van Michele Santoni.



Vlak voor tijd miste Vaclav Cerny nog een strafschop namens Jong Ajax. Hij schoot de bal door het midden, maar daar was doelman Timo Plattel verdacht op en zo bleef het bij 3-2 voor Jong Ajax.



Koploper Sparta

Titelhouder Jong Ajax staat nu op de achtste plaats met 28 punten, een punt onder Jong PSV. Sparta Rotterdam is koploper doordat FC Den Bosch gelijk heeft gespeeld tegen concurrent Go Ahead Eagles.