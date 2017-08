Jong Ajax wint ook tweede wedstrijd

De nieuwe trainer Michael Reiziger liet keeper Kostas Lamprou zijn eerste wedstrijd in het Ajax-shirt spelen. Ook A-selectiespeler Carel Eiting en Mateo Cassierra kregen een plekje in de basis.



Die laatste zorgde al na slechts 47 seconden voor de openingsgoal na slecht verdedigingswerk van de Limburgers. Fortuna blijft daarna van slag en tien minuten later is het Muric die op aangeven van Cassiera kan scoren. Daarna blijven de kansen voor de Ajacieden komen, waaronder een poeier op de lat van Mazraoui.



Na rust is het beeld totaal omgekeerd en is het Fortuna die kans op kans krijgt. Gelukkig is daar Muric die aan de andere kant de 3-0 weet te scoren, maar enkele minuten later zorgen de Limburgers alweer voor een tegengoal. Na ruim een uur komt daar een tweede doelpunt bij en is het gat nog minimaal.



Verder komt Fortuna Sittard echter niet en het is nieuwkomer Dennis Johnsen die in de slotfase de wedstrijd beslist met een prachtig doelpunt. Zijn eerste goal voor Jong Ajax.