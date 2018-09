Jong Ajax wint ondanks tien afwezige internationals

Danilo Pereira maakte in de 27ste minuut het enige doelpunt. De thuisploeg beëindigde de wedstrijd met tien man na de tweede gele kaart voor Levi Opdam in de extra tijd.



Jong Ajax had bij de KNVB om uitstel van het duel gevraagd. Trainer Michael Reiziger miste ruim tien spelers door interlandverplichtingen met nationale jeugdteams. De wedstrijd moest echter volgens plan worden gespeeld en dat ging de jonge gelegenheidsploeg uit Amsterdam onverwacht goed af.



"We hadden in eerste instantie slechts elf spelers," zei Reiziger tegen Fox Sports. "Doordat we veertien internationals misten en met wat blessures kampten. Dan kun je geen team vormen. Dat is wel heel raar, maar de KNVB was heel resoluut." Vlak voor het duel sloten nog vier teruggekeerde spelers van Oranje Onder 19 aan bij Jong Ajax.



'Gezondheid van de jongens'

"Als het om twee of drie spelers gaat, dan spelen we gewoon. Maar het gaat hier om veertien spelers, waanzinnig. Als er een vriendschappelijke wedstrijd gepland staat en je hebt maar elf man, dan bel je de tegenpartij op en zeg je: 'We kunnen niet spelen'. De andere club zal je dat dan niet eens kwalijk nemen. Het is logisch, het heeft ook met de gezondheid van de jongens te maken."