Jong Ajax wint na discutabele rode kaart van NEC

De Nijmegenaren begonnen sterk en kwamen al snel op voorsprong, dankzij spits Ferdy Druijff, de huurling van AZ.



De ploeg van trainer Michael Reiziger kwam sterk terug en combineerde goed. Er werd een doelpunt van Vaclav Cerny afgekeurd, wegens buitenspel. Daarna bracht de buitenspeler Ajax dan toch langszij door de bal rustig in de rechterhoek te plaatsen.



Rode kaart

NEC en Jong Ajax bleken aan elkaar gewacht, tot middenvelder Joey van den Berg in de 60ste minuut de rode kaart kreeg. Hij leek gewoon de bal te spelen, maar daar oordeelde scheidsrechter Christian Mulder anders over. Hij gaf een vrije trap en Van den Berg mocht van het veld.



De sfeer sloeg daarna om in het stadion. Cerny kreeg enkele liters bier naar zich toe gegooid bij het nemen van hoekschoppen. En de beslissing kwam de scheidsrechter op spreekkoren te staan, waarna hij besloot de wedstrijd stil te leggen. Op verzoek van beide ploegen werd er na een minuut weer doorgespeeld.



Het was daarna vooral Jong Ajax dat zocht naar de winnende treffer. Na een paar goede kansen van Lassina Traoré en Jurgen Ekkelenkamp was het die eerste die in de 89ste minuut toch nog de overwinning over de streep trok voor de Ajacieden.



De Burkinese spits anticipeerde slim op een schot van Ryan Gravenberch dat werd geblockt.



De titelhouder staat door de overwinning weer op de achtste positie in de tweede divisie.