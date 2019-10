Jong Ajax wint fors van Jong FC Utrecht, Gravenberch beste talent

Lassina Traoré viert de 1-0 tegen Jong FC Utrecht. Beeld Getty Images

Ajacied Ryan Gravenberch werd vlak voor het duel verkozen tot beste talent van de eerste periode van de Keuken Kampioen Divisie.

Vrij vroeg in de wedstrijd stuurde de 17-jarige middenvelder een diepe bal op Lassina Traoré. De spits rondde prachtig af. Niet veel later, in de 19de minuut later speelde Jürgen Ekkelenkamp zich mooi vrij het strafschopgebied en schoot de bal in de verre hoek: 2-0.

In de 63ste minuut was het weer raak. Traoré zag doelman David Jensen veel te ver zijn doelgebied uitkomen en kon gemakkelijk van 25 meter afdrukken op een leeg doel.

De spits uit Burkina Faso vervulde 6 minuten later zijn hattrick. Hij reageerde koelbloedig op een rebound.

Traoré kreeg een publiekswissel. Hassane Bandé keerde voor het eerst terug op het veld als Ajacied in een officiële wedstrijd. De aanvaller, ook uit Burkina Faso, raakte vorig jaar zomer zwaar geblesseerd aan zijn kuit. Ook de Amerikanen Alex Mendez en Joshua Pynadath kwamen nog binnen de lijnen.

Jong Ajax staat nu met 20 punten op een gedeelde vierde plaats in de eerste divisie, met Excelsior. NAC Breda en De Graafschap hebben 3 punten meer. Cambuur Leeuwarden is koploper met 25 punten.