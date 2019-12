Jong Ajax wint bij debuut Ünüvar en Hansen in topper van Cambuur

Koploper Cambuur verloor in eigen huis de ‘topper’ tegen nummer twee Jong Ajax met 2-0. De 17-jarige Sontje Hansen kleurde zijn debuut in het betaalde voetbal met het maken van de tweede goal van de Amsterdamse beloften.

Brian Brobbey zette Jong Ajax na een half uur op voorsprong. De Friezen probeerden vergeefs die achterstand ongedaan te maken. Het slotakkoord was voor Hansen, vorige maand nog topscorer van het WK onder 17 in Brazilië, waar Oranje als vierde eindigde. Hij schoot de bal fraai in de verre hoek langs Cambuur-keeper Sonny Stevens.