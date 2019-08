Jong Ajax verslaat FC Dordrecht in doelpuntrijk duel

Dominant voetballen én winnen, dat is dit seizoen de missie van Jong Ajax. Tot dusver slaagden de talenten daar nog niet in. De Amsterdamse beloften hadden in de eerste twee wedstrijden het meeste balbezit van de Keuken Kampioen Divisie (68 procent). Door slordig verdedigen en individuele fouten leverde dat echter pas één punt op.

Uit bij TOP Oss werd verloren (2-1), tegen NEC kwam de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag niet verder dan een gelijkspel. Jong Ajax stevende lang op een overwinning af, maar in de 94e minuut kwamen de Nijmegenaren door een goal van Josef Kvida alsnog langszij: 3-3.

Uit tegen FC Dordrecht wisten de beloften een 1-0 achterstand om te buigen tot een 2-5 overwinning. De thuisploeg kwam op voorsprong toen Jari Schuurman profiteerde van onhandig balverlies van Ryan Gravenberch. De Deense aanvallende middenvelder Victor Jensen, vrijdagavond spelend als rechtsbuiten, scoorde de gelijkmaker - zijn derde treffer van het seizoen alweer. Jurgen Ekkelenkamp werkte even later voor open doel de 1-2 binnen. Kort daarna zette Noa Lang een een-twee op met spits Lassina Traoré, om vervolgens knap over de uitkomende keeper Ten Hove te stiften. Vlak voor rust bracht Renny Smith de thuisploeg terug in de wedstrijd, met het vijfde doelpunt in twintig minuten.

De mooiste treffer van de avond viel een kwartier voor tijd, toen Lang de Dordrechtdoelman weer te slim af was. De talentvolle Ajacied stond buiten het zestienmetergebied, en dicht bij de achterlijn, maar aarzelde niet en schoot de bal fraai over Ten Hove. Vlak daarvoor had invaller Nicolas Kühn voor de vierde treffer van de Amsterdammers getekend.

Opstelling Jong Ajax

Scherpen; Kemper, Pierie, Timber, Ter Heide; Ekkelenkamp, De Wit, Gravenberch, Lang, Traoré, Jensen.

Wissels

Kenneth Taylor voor Jurgen Ekkelenkamp (’61)

Nicolas Kühn voor Victor Jensen (‘67)

Brian Brobbey voor Lassina Traoré (‘81)