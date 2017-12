Jong Ajax verpulvert FC Volendam met 7-0

Bogarde zat op De Toekomst op de bank als hoofdtrainer van Jong Ajax door het vertrek van Marcel Keizer en het doorschuiven van Michael Reiziger als interim trainer.



Hij kon daarmee aanschouwen hoe het belofteam van de Amsterdammers FC Volendam overklaste. Dat gebeurde niet in de eerste helft. Het is Mateo Cassierra die pas vlak voor rust de openingstreffer maakte. Even daarvoor was ook Volendam al een paar keer gevaarlijk geworden.



Hattrick

Maar na rust konden de bezoekers weinig meer uithalen. Cassierra maakte na ongeveer een uur speeltijd de 2-0 en vanaf dan was het scoren geblazen. Na een treffer van Ché Nunnely maakt Cassierra zijn hattrick. Een paar minuten later maakt Noussai Mazraoui er 5-0 van en Kaj Sierhuis maakt het in de slotfase met twee goals helemaal af.



Jong Ajax blijft dankzij de winst in het spoor van de nieuwe koploper in de Jupiler League, NEC. De club uit Nijmegen versloeg eveneens vrijdagavond Jong AZ met maar liefst 7-2. Zowel NEC als het belofteteam van Ajax klommen hierdoor over Fortuna Sittard heen.



Fortuna kan zaterdag overigens weer koploper worden als het wint van Jong FC Utrecht.