Jong Ajax verliest in twee minuten van FC Oss

Beide ploegen begonnen vol inzet aan het duel. TOP kreeg in de zevende minuut de kans om de score te openen via een penalty, maar Huseyin Dogan liet na een onzeker ogende aanloop de bal zo hoog overzeilen, dat doelman Dominik Kotarski er niet eens bij in de buurt hoefde te komen.



In de tweede helft waren de elf van Michael Reiziger sterker, en dat resulteerde in een aantal kansen. De wedstrijd kreeg in de 71e minuut abrupt een andere wending, toen Bryan Smeets vanuit een razendsnelle counter scoorde voor FC Oss. Een minuut later scoorde hij weer, door Ajax-doelman met een afstandsschot vanaf zijn eigen helft te verrassen.



Jong Ajax bleef hierna druk zetten en dat werd ook nog beloond met een doelpunt van Traoré. Maar de score bleef op 2-1 steken. Door de overwinning staat FC Oss op de 5e plaats van de eerste divisie.



Voor Jong Ajax, de titelverdediger, lonkt het rechterrijtje. Met evenveel punten als RKC Waalwijk, maar met een beter doelsaldo, staat het team van Michael Reiziger nog net op de tiende plaats van de eerste divisie.