Jong Ajax na zege in Helmond alleen aan kop

Het belofteteam van Ajax kwam na een half uur op voorsprong na een afstandsschot van Carel Eiting, waarbij de keeper van Helmond Sport pijnlijk in de fout ging. Vlak voor rust komen de ploegen echter toch nog gelijk na een benutte penalty van Furghill Zeldenrust.



Omgekeerd belandt er niet lang na rust ook een penalty in het net. Het is Mateo Cassierra die de strafschop benut die de Amsterdammers krijgen na hands van Stephen Warmots. Een paar minuten later is de Colombiaanse aanvaller opnieuw trefzeker, waarmee hij alweer zijn vijfde doelpunt in dit Jupiler League-seizoen maakt. In het slotakkoord is het Dennis Johnsen die het definitief afmaakt.



Jong Ajax komt daarmee op dertien punten na vijf wedstrijden. MVV en FC Oss, die tot vrijdag op gelijke hoogte met Jong Ajax stonden, verspeelden allebei punten. Zij staan respectievelijk op elf en tien punten.