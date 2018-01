Jong Ajax mist elf spelers tegen Fortuna Sittard

Elf tegen elf

Reiziger lijkt in dat lot te berusten en ziet de week in Portugal vooral als een mooie kans voor zijn pupillen. "De trainers willen altijd elf tegen elf kunnen trainen", zegt hij tegen het AD. Bovendien speelt Ajax zaterdag twee oefenwedstrijden in Portugal en zijn de elf jongelingen dus broodnodig voor de selectie van Erik ten Hag.



Hoewel Jong Ajax ongeacht de resultaten niet kan en mag promoveren naar de Eredivisie, is de uitwedstrijd in Sittard wel een belangrijke.



De Limburgers hebben dit seizoen het nodige te duchten van Ajax 2, dat op twee punten afstand van Fortuna knap derde staat in de Jupiler League. In augustus werd het op De Toekomst nog 4-2 voor Jong Ajax.



Dat er vrijdag een gedevalueerd Jong Ajax naar Sittard rijdt, zal de club van aanwinst Perr Schuurs dus niet slecht uitkomen.



NEC

Tussen de twee ploegen in staat NEC tweede op de ranglijst. De Nijmegenaren gaan op 6 april op bezoek bij Jong Ajax, dat dan weer op volle oorlogssterkte is. In Nijmegen voelt men zich daarom enigszins bekocht.



Jeroen Rengers is voorzitter van de supportersvereniging van NEC en wil in die hoedanigheid voorop stellen dat zijn club vooral eerst naar zichzelf moet kijken. Het steekt hem echter al langer dat er belofteteams meedoen in de Jupiler League. Dit voorval is voor hem een lichtend voorbeeld van wat er mis is.



Wisselingen

"Je wil een eerlijke competitie. Eentje met waardige elftallen en niet te veel wisselingen. Met Jong Ajax, PSV en FC Utrecht is het elke week anders. Op maandag doen er vaak spelers uit de A-selectie mee, op vrijdag juist weer niet. PSV speelt soms op het trainingscomplex, soms in het stadion. Daar krijg je hele andere wedstrijden door."