Jong Ajax loopt pas na rust uit tegen Telstar

De eerste helft was aftasten voor beide ploegen. Ondanks enkele mogelijkheden werd er niet gescoord.



Maar daar kwam in de tweede helft al snel verandering in. In de 51ste minuut veranderde een schot van middenvelder Jurgen Ekkelenkamp van richting en dwarrelde in het doel.



Nog geen kwartier later zette de Braziliaanse spits Danilo Pereira een tweede doelpunt voor de Amsterdammers op het scorebord. Met een afgemeten schot vanaf de rand van het zestienmetergebied.



Intikker

Tien minuten voor tijd zorgde de Noor Dennis Johnsen die pas was ingevallen voor Vaclav Cerny voor de 3-0. De buitenspeler kon rustig intikken na een voorzet van linksback Mitchell Bakker.



Door de zege op Telstar staat de regerend kampioen van de eerste divisie nu op de achtste plaats met tien punten. Jong Ajax heeft zes punten in te halen op koploper Almere City.