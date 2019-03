Jong Ajax houdt punt over aan kansrijk duel met Den Bosch

De middenvelder was ook verantwoordelijk voor de eerste kans van de wedstrijd toen hij oog in oog met doelman Ryan Gravenberch kwam te staan. Die actie werd gestuit door de doelman.



De eerste treffer was echter voor de uitploeg. Door een overtreding van Ajaxverdediger Perr Schuurs werd de bal op de stip gelegd. Stefano Beltrame wist de penalty te benutten.



Kort daarna was Lang wel trefzeker. Hij schoot van een afstand en zag de bal in de kruising belanden. Nog voor de rust verdubbelde hij zijn score. Na een een-tweetje met Lassina Traoré kwam weer voor de keeper te staan en werkte het dit keer met een stift af.



Na de rust had Jong Ajax de meeste kansen, maar kon die niet verzilveren. Beltrame kon dat voor Den Bosch wel. Hij passeerde doelman Dominik Kotarski en scoorde zo ook tweemaal voor zijn ploeg.



Jong Ajax, de regend kampioen van de eerste divisie, zakt door de uitslag een positie omlaag naar de negende plek in de Keukenkampioendivisie. FC Den Bosch blijft steken op de vierde plaats.