Jong Ajax blijft hangen in middenmoot na gelijkspel

Daar heeft de jonge ploeg van Michael Reiziger heel weinig aan. De Ajacieden staan op een tiende plek, in de middenmoot. Tegenstander Eindhoven staat met twee punten verschil twee plaatsen lager.



Het spel van Jong Ajax was niet om over naar huis te schrijven. De eerste helft vooral was heel matig. Branco van den Boomen had de thuisclub in de 9de minuut al op voosprong gebracht. Doelman Dominik Kotarski hield Ajax op de been.



In de tweede helft waren er kansen over en weer. Danilo Pereira kon een doorgekopte bal van Dani de Wit intikken.