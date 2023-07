Jonas Vingegaard blijft in het geel na knotsgekke etappe in Tour de France, Carlos Rodríguez wint in Morzine

Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Beeld Pool via REUTERS

Het peloton was amper uit Annemasse vertrokken of de wedstrijd werd al stilgelegd. Een massale valpartij in een flauwe, vermoedelijk natte, bocht zorgde voor veel leed in het peloton. Louis Meintjes en Antonio Pedrero konden direct niet verder, later volgde ook nog de opgave van Esteban Chaves. De koers werd na slechts zeven kilometer koers stilgelegd om weer voldoende ambulances achter en voor het peloton te hebben. Na een oponthoud van een halfuur ging de etappe weer verder.

Niet heel veel later werd er opnieuw gevallen. Ditmaal met Romain Bardet (19de in het klassement) en James Shaw als slachtoffers. Maar er werd ook gekoerst. Veel aanvalspogingen draaiden op niets uit, ook een poging van Lars van den Berg. De Nederlander van Groupama-FDJ liet zich goed van voren zien in de beginfase. Maar toen een kopgroep van 22 weg probeerde te rijden, wist alleen Wout Poels de Nederlandse eer hoog te houden. Veel voorsprong kreeg de groep niet: Jumbo-Visma hield het tempo in het peloton erg hoog met als doel om Pogacar langzaam maar zeker te slopen.

Jumbo-Visma legt kaarten op tafel

Giulio Ciccone beleefde een prima dag en pakte op de eerste twee beklimmingen van eerste categorie de volle buit: tweemaal 10 punten voor de Italiaan. Ook de tussensprint was een prooi voor de renner van Lidl-Trek, maar Ciccone werd net als Thibaut Pinot vooral gek van het feit dat Jumbo-Visma de kopgroep amper ruimte gaf. Terwijl Ramon Sinkeldam in de remmen kneep en na Fabio Jakobsen voor de tweede Nederlandse opgave zorgde, maakten de overige deelnemers vaart richting de voet van de Col de la Ramaz, een lange klim van eerste categorie.

Op die klim werden alle vroege aanvallers stuk voor stuk gegrepen. Jumbo-Visma trok zich nergens iets van aan en legde het peloton haar wil op. Slachtoffers vielen er niet in de top van het klassement op de voorlaatste klim, wel moest de eerder op de dag gevallen Tom Pidcock met een achterstand van een halve minuut aan de afdaling richting de voet van de Joux Plane beginnen. Een kolfje naar de hand van de technische alleskunner, zou je denken. Toch lukte het de Brit niet meer om aan te sluiten. Van Aert trok voorin stevig door en hield het tempo verschrikkelijk hoog.

Pogacar doet teken

Bij het opdraaien van de 11,6 kilometer lange klim van buitencategorie was er plots geen geel-zwart meer voorin het peloton te zien, maar nam Team UAE Emirates het initiatief over. De groep werd uitgedund, maar aangevallen werd er lange tijd niet. Sepp Kuss reed zich vervolgens leeg voor zijn kopman, maar de échte versnelling kwam na een teken van Pogacar aan het adres van ploeggenoot Adam Yates, die de kop nam en flink aan de boom schudde. Alleen Pogacar en Vingegaard konden volgen.

De verwachte aanval van Pogacar volgde niet veel later. Pogacar pakte drie seconden, misschien wel vijf, maar Vingegaard gaf niet op en knokte zich terug. Zij aan zij begonnen ze aan de laatste kilometer van de Joux Plane. Ook met de wetenschap dat er een belangrijke sprint te wachten stond. In die sprint werd het een chaos door het verkeer vóór de renners. Net op het moment dat Pogacar wilde versnellen, werd hij gehinderd door motoren. Luttele seconden later ging Vingegaard aan en pakte hij drie seconden tijdwinst op Pogacar.

In de 12 kilometer lange afdaling naar Morzine keken Pogacar en Vingegaard vooral naar elkaar. Carlos Rodriguez kon profiteren en sloot samen met Adam Yates weer aan. De Spanjaard liet de twee kemphanen direct achter en nam in de afdaling alle risico’s. Het resulteerde voor de 22-jarige Spanjaard in de tweede Ineos-zege op rij, nadat Michal Kwiatkowski vrijdag al mocht juichen. Pogacar won de sprint om plek twee en zorgde er daardoor voor dat aan het eind van de dag Vingegaard één seconde heeft gewonnen op Pogacar. Het verschil is nu dus tien seconden, met zondag wederom een zware bergrit op het programma.