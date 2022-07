Jonas Vingegaard bedankt sponsor met flitsbezoek in Amsterdam

Tour de France winnaar Jonas Vingegaard brengt een bezoek aan sponsor Gorillas in Amsterdam. Beeld Winny Sandvliet

Jonas Vingegaard (25) stapt een beetje beduusd uit het busje van zijn ploeg Jumbo-Visma in de Weesperstraat. Champagne en taart staat op statafels op het trottoir, gejuich en applaus klinkt van veertig tot vijftig werknemers van flitsbezorgingsdienst Gorillas. Bij het bliksembezoek lijkt de Deense wielrenner overvallen, alsof de mensen hem eraan moeten herinneren dat hij twee dagen geleden de Tour de France heeft gewonnen. Vingegaard begroet één voor één beleefd de werknemers, waarna hij ontsmettingsmiddel uit zijn broekzak haalt om de handen te reinigen.

‘Nog een beetje moe’

Vingegaard wordt geleefd. Een rondrit langs sponsoren in Nederland staat vandaag op het programma, als dank voor hun financiële steun. Vanavond is hij te gast bij een talkshow. De traditionele wielercriteria slaat hij over. Geen zin in.

“Ik ben nog een beetje moe,” verontschuldigt de 60 kilo wegende wielrenner zich terwijl iedereen zich om hem heen verzamelt. Vingegaard, de tweede Deense winnaar van de Tour de France ooit, reed de afgelopen drie weken 3328 kilometer door Frankrijk, met zes loodzware bergritten en verzengende temperaturen.

Hij presteerde het onmogelijke door de onverslaanbaar geachte Tadej Pogacar voor te blijven. De meeslepende gevechten zijn eindeloos herhaald op de Deense televisie. En daar ondervindt Vingegaard nu de consequenties van. In plaats van Primoz Roglic, Wout van Aert of Tom Dumoulin is hij dit jaar de grote ster die zijn agenda gevuld ziet worden met talloze plichtplegingen. Voor hem is er een leven vóór en na de Champs-Élysées.

In de Deense media werd de prestatie van Vingegaard vergeleken met het Deense voetbalelftal dat in 1992 plotseling het Europees kampioenschap won en met Caroline Wozniacki, de tennisser die in 2018 Australian Open op haar naam schreef. “Vijf jaar geleden keek ik op televisie altijd naar de Tour de France en de strijd om de gele trui. Het voelt heel onwerkelijk dat ik daar nu zelf voor heb gereden.”

Plugge en de ploeg

Ook de ploegleiding van Jumbo-Visma heeft met verbazing naar de ontwikkeling van Vingegaard gekeken, vertelt de meegekomen Richard Plugge, directeur van het team. Als talent kreeg Vingegaard de stress niet onder controle. Bij zijn eerste etappewedstrijd in Spanje, de Ruta del Sol drie jaar geleden, werd hij letterlijk ziek van de spanning. Later kreeg hij in Polen als klassementsleider om dezelfde reden geen hap door zijn keel bij het ontbijt en verloor daardoor een kwartier op concurrenten.

In Amsterdam toont de Deen zijn dankbaarheid aan Plugge en de ploeg. Op zijn gele shirt staat niet voor niets ‘The art of winning together, TDF2022 a true masterpiece’, waarmee Vingegaard nog maar eens wil zeggen dat hij het zeker niet alleen heeft gedaan.

De inwoner van Hillerslev beantwoordt in Amsterdam op bescheiden en vriendelijke toon de vooraf ingestuurde vragen van werknemers van de sponsor. “Mijn leven gaat veranderen, daar ben ik mij van bewust. Gelukkig woon ik een dorp waar iedereen elkaar al kent, daar werd ik al herkend op straat. In steden zullen meer mensen mij aanklampen, maar daar kom ik niet vaak.”

Opnieuw in tranen

Na de sponsorverplichtingen in Nederland vliegt Vingegaard woensdag naar thuisland Denemarken. Daar wacht hem waarschijnlijk een rondrit in een auto door Kopenhagen, gevolgd door een huldiging in Tivoli, een van de grootste parken van de stad. Het is dezelfde plek waar Vingegaard nog geen maand geleden zijn ogen niet droog kon houden tijdens de teampresentatie van de Tour de France. Het publiek scandeerde vol overgave zijn naam, het overviel hem. “Waarschijnlijk barst woensdag ik opnieuw in tranen uit.”

Donderdag doen ze deze huldiging over in Hillerslev. Daarna is zijn agenda even leeg. Vingegaard lacht bij het vooruitzicht. Geen bliksembezoeken meer, geen handen schudden, maar op de bank liggen met de benen omhoog.