John Heitinga wil snel duidelijkheid van Ajax: ‘Maak een keuze. Die kan goed of fout uitpakken, maar maak een keuze’

Heitinga ging in de aanloop naar de halve finale van het bekertoernooi tegen Feyenoord in op de situatie bij de club die hij in elk geval tot het eind van dit seizoen als hoofdtrainer zal dienen. Wat daarna gebeurt? Hij heeft geen flauw idee. “Je voelt de onrust.”

Ajax zit al vijftien maanden zonder technisch directeur en ook al tijden zonder vaste commissaris technische zaken in de raad van commissarissen. Deze week nam Ajax afscheid van technisch manager Gerry Hamstra. Algemeen directeur Edwin van der Sar en Klaas-Jan Huntelaar moeten duidelijkheid verschaffen over het beleid, de transfers en de invulling van de nieuwe technische staf, maar het is doodstil. En volgens Heitinga is dat ook achter de schermen het geval.

“Ik probeer te helpen op de korte termijn, zoals mij door de club is gevraagd na het ontslag van Alfred Schreuder. Maar ik wil juist een trainer zijn die naar het hele plaatje en de langere termijn kijkt. Je moet nu al naar de compositie van het nieuwe seizoen kijken. Wie wordt de nieuwe technisch directeur? En blijf ik zitten of komt er een nieuwe hoofdtrainer? Je wilt de selectie dusdanig formeren dat je ook een aardige groep hebt staan als je Champions League gaat spelen.”

‘Maak een keuze’

Heitinga begon met zeven zeges in de eredivisie op rij bij de landskampioen, maar kon daarna niet voorkomen dat Feyenoord een voorschot nam op de titel. Heitinga heeft Van der Sar gezegd dat hij als trainer pas kan worden beoordeeld als hij zijn spelersgroep en staf zelf ook kan samenstellen. “Maar duidelijkheid over mijn positie is nu belangrijk. Maak een keuze. Die kan goed of fout uitpakken, maar maak een keuze.”

Wie goed naar Heitinga luistert, kan bijna niet anders concluderen dan dat Ajax niet van plan is om hem ook volgend seizoen voor de groep te zetten. De stem van Van der Sar en Huntelaar bij de keuze voor de hoofdtrainer is zwaarwegender dan die van de beoogde nieuwe technisch directeur, Sven Mislintat. De Duitser kent Heitinga immers niet, en de eredivisie en de club kent hij nauwelijks.

Een dag voor de ferme uithaal van Heitinga liet Peter Bosz zich interviewen in het programma Rondo van Ajax’ hoofdsponsor Ziggo. Zijn naam wordt ook nog altijd genoemd als opvolger van Schreuder. Op de vraag of Bosz openstaat voor een terugkeer bij Ajax, zei hij: “Ik ben nog niet benaderd, maar als dat gebeurt ga je wel praten.”

Als Ajax een overeenkomst bereikt met Mislintat zullen hij en Huntelaar – die leiding geeft aan de scouting – ook snel duidelijkheid moeten geven aan de huidige spelers. Heitinga, voorheen trainer van Jong Ajax, voelt de onrust in de club al sinds het vertrek van Marc Overmars en Erik ten Hag. “Die twee gaven elkaar rugdekking en steun. Toen is er wat moois gegroeid.” Na hun vertrek volgde een mislukte transferperiode. Dragende spelers gingen weg, drie spelers zagen hun droomtransfer geblokkeerd.

Urgentie

Heitinga: “Wat gaat er met Jurriën Timber, Edson Álvarez en Mohammed Kudus gebeuren? Geef mij een reden waarom ze zullen blijven. We moeten ze wat kunnen bieden. Dit zijn allemaal dingen die we snel op orde moeten hebben. Voor je het weet, is het 28 juni. Dan begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dan moet alles klaar zijn.”

Vragen over hun toekomst zijn er uiteraard ook bij de voetballers. “Ik kan ze niet de duidelijkheid geven die ze willen,” zegt Heitinga. “Maar de club móét naar de lange termijn kijken. Naar huurlingen, naar spelers van Jong Ajax. Ga je daar wel of niet mee verlengen? Er is urgentie om snel beslissingen te nemen.”

Als zijn eigen positie onduidelijk blijft, neemt Heitinga zelf de regie. “Als ik een besluit neem, zal ik dat eerst intern bespreken. Ik wil graag hoofdtrainer van Ajax blijven, maar dat ligt ook aan hoe het plaatje eruit komt zien, de staf, de selectie. Ik kijk ook naar het afbreukrisico. Mijn aandacht gaat nu vol naar de spelers en de volgende wedstrijd.”

Die volgende wedstrijd is woensdagavond in De Kuip, in de halve finale van de beker. Het is de enige kans voor Ajax om nog een prijs te winnen dit seizoen, maar de sfeer waarin de club naar de wedstrijd toewerkt, is verre van ideaal. Heitinga mist ook tegen Feyenoord rechtsback Devyne Rensch, hij kampt met een blessure.