John Heitinga draagt Dwight Lodeweges voor als assistent

Dwight Lodeweges. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

De 65-jarige Lodeweges zat aan het begin van de avond met het technisch hart van Ajax om tafel. De verwachting is dat club en trainer, die als commissaris van Heerenveen heeft aangegeven het gesprek met Ajax aan te zullen gaan, daar wel uit gaan komen. Het financiële plaatje wordt zelfs als formaliteit gezien.

De afgelopen twee jaar was Lodeweges niet actief in het profvoetbal, onder andere om zijn partner tijdens haar revalidatie van een ongeval bij te kunnen staan. Maar dat neemt niet weg dat de in Canada geboren Voorthuizer een schat aan ervaring meeneemt als hij later deze week het trainingsveld op De Toekomst betreedt. Lodeweges was in diverse functies bij clubs in meerdere landen werkzaam. Momenteel is hij trainer van de amateurs van VVOG uit Harderwijk.

Ronald Koeman nam hem als veldtrainer mee naar Oranje, waar hij na het vertrek van de bondscoach naar Barcelona als interim-coach fungeerde. Dat zagen veel spelers ook zitten. Internationals leerden Lodeweges kennen als een goede en ervaren tacticus, die prettig in de omgang bleek en in eenvoudige bewoordingen oefenstof trainbaar kon maken.

Vanuit zijn periode bij het Nederlands elftal kent Lodeweges ook meerdere Ajax-spelers. En de vaardigheden van de loyale coach zijn voor club en interim-trainer Heitinga minstens zo belangrijk. Ajax benaderde, ook al bij de plannen om de staf van de inmiddels ontslagen Alfred Schreuder op te schudden, met onder anderen René Meulensteen, Jaap Stam, Ruud Brood en John van ’t Schip tevergeefs meerdere ervaren trainers. Het was uiteindelijk Heitinga zelf die met de naam van Lodeweges op de proppen kwam.

Routine

De jonge interim-trainer werkte als jeugd- en beloftencoach met veel zelfopgeleide spelers in de hoofdmacht. Het managen van steunpilaren en leiders in de selectie was donderdagavond ook een thema tijdens de gesprekken met Lodeweges, aangezien de onervaren Heitinga daarvoor nog wel wat routine in zijn staf kan gebruiken. De nieuwe assistent tekent – in principe – voor de rest van het seizoen. Daarmee lijkt Ajax de murw gebeukte groep van een staf te voorzien waar het de komende maanden minder omkijken naar heeft.

Daar kunnen meerdere conclusies uit getrokken worden. Lodeweges zou namelijk niet voor de rest van het seizoen aangesteld worden als rechterhand van Heitinga, als de clubleiding spoedig een externe en permanente opvolger voor Schreuder verwacht te presenteren. Deze week leek daar nog het uitgelezen moment voor, ook omdat Ajax vanaf komende zondag (Cambuur) steeds een dubbel weekprogramma voor de kiezen krijgt. In de wetenschap dat een nieuwe coach vaak zijn eigen assistenten mee wil nemen, zou Ajax opnieuw tot meerdere ontslagen over moeten gaan.

Zelfkritisch

Naast dat er langzaamaan van uitgegaan kan worden dat de huidige nummer vier van de eredivisie dit seizoen door Heitinga en Lodeweges (geflankeerd door Michael Reiziger en Richard Witschge) uit de sportieve crisis en naar titelprolongatie geloodst moet worden, toont de 39-jarige interim-coach zich een zelfkritische en daarmee talentvolle manager. Hij is bereid zijn (mogelijke) tekortkomingen te laten camoufleren, door complementaire stafleden om zich heen te verzamelen.

De lange zoektocht naar een ervaren trainer, waarbij Ajax veel blauwtjes liep, is daarmee nagenoeg afgerond. Het technisch trio Edwin van der Sar, Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar verschaft zich met de aanstelling van Lodeweges de tijd om zich verder te beraden op de trainerspost, dan wel de functie van technisch directeur. In de komende periode kan Heitinga zijn kandidatuur ook nog stellen als definitieve hoofdtrainer. Een beslissing die de clubleiding nu voor zich uit kan schuiven, of zelfs aan een ander over kan laten, mocht eerst een nieuwe technische baas worden aangesteld.