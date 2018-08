Johan Cruijff Arena verwisselt ruim 1500 naambordjes

In de volksmond wordt het stadion van Ajax al ruim een jaar de Johan Cruijff Arena genoemd. "We zijn nu druk bezig om de uitstraling van onze nieuwe naam in en rond het stadion zichtbaar te maken," zegt een woordvoerder.



Donderdagochtend deelde het stadion via Twitter het eerste resultaat: de nieuwe aankleding van ingang D. Bij alle poortjes verschijnt uiteindelijk een iconische foto van Johan Cruijff.



Ruim 1500 bordjes

E zijn vier verschillende. "Van hem als jonge speler, als wat oudere speler, als trainer en als ervaren dirigent; de wijzende nummer 14 die het team regisseert. Die laatste zie je nu al bij ingang D."



"Het is ontzettend veel werk. We moeten ruim 1500 bordjes van Amsterdam Arena veranderen in Johan Cruijff Arena. We doen ons uiterste best om zo veel mogelijk voor de eerste competitiewedstrijd (11 augustus tegen Heracles Almelo) omgezet te hebben."



Mozaïek

Bij de hoofdingang, aan de kant van de roltrap, zal aan de wand naar verloop van tijd een forse mozaïek van Cruijff-foto's zichtbaar worden. Tezamen vormen de kleine foto's een grote beeltenis van de voetballer. Op termijn zullen ook in de trappenhuizen afbeeldingen verschijnen.



Op 25 april, de 71ste geboortedag van Johan Cruijff, werd door Frank Rijkaard en de kinderen van Eberhard van der Laan het nieuwe logo van de Johan Cruijff Arena al onthuld.