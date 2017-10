Johan Cruijff Arena laat nog op zich wachten

Ajax, de Arena en de gemeente Amsterdam tekenden in april een intentieverklaring om de naam van het stadion aan te passen en zijn sindsdien druk in gesprek. Om dat zo zorgvuldig mogelijk af te ronden is meer tijd nodig, schrijft locoburgemeester Kajsa Ollongren donderdag aan de gemeenteraad.



Zo moet de zogeheten governance van de Arena aangepast worden, verkoopt de gemeente een deel van z'n aandelen aan Ajax en moet de familie Cruijff met alle stappen in het proces akkoord gaan.



Van der Laan

Burgemeester Eberhard van der Laan was na het overlijden van Cruijff persoonlijk zeer betrokken bij het aanpassen van de naam van het stadion. Hij maakte zich hard voor de zaak en was behoorlijk belangrijk voor het dossier. Hoewel nu niet expliciet benoemd door de gemeente, is het aannemelijk dat het overlijden van de burgemeester deels voor vertraging heeft gezorgd.



De intentie om van de Amsterdam Arena de Johan Cruijff Arena blijft echter onverminderd. Ajax, Amsterdam en het stadion hebben er vertrouwen in dat het voor het einde van dit jaar rond moet komen.



