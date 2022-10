Joey Veerman zakte tegen Arsenal door het ijs

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Granit Xhaka en Gabriel Jesus van Arsenal in actie tegen PSV'er Joey Veerman. Beeld REUTERS

Een 5 voor Joey Veerman

Voor het eerst zal ik over Veerman hebben geschreven na de bekerwedstrijd Volendam-Sparta. Honderdtwintig minuten stond hij in het veld. Sparta won na penalty’s. Kwakman speelde bij Volendam, Hobie Verhulst was er de keeper en de broer van Pogba zat bij Sparta. Het zal een jaar of zeven geleden zijn. Veerman viel op door zijn jeugd en het gemak waarmee hij het spel verdeelde. Technisch zichtbaar volleerd: een talent.

Sindsdien houd ik hem in de smiezen en vergis ik me keer op keer, of in zijn mogelijkheden, of in zijn tekortkomingen. Net nadat ik vorige week mijn lof nog over hem had uitgestort, zakte hij tegen Arsenal door het ijs, wat eerlijk gezegd al eerder was gebeurd. Na het zien van deze wedstrijd kunnen we kort zijn: ongeschikt voor Qatar. Je hoort geen bal te verliezen in de as van het veld, een meter of tien voor je eigen strafschopgebied. Je hoort niet op dezelfde plek te worden gepoort, een schaamtemoment dat minder dan tien seconden aan het winnende doelpunt van Arsenal voorafging.

Hij gaf in de hele wedstrijd misschien drie diepe passes die hout sneden. Vaak liep hij verdwaasd in de rondte, terwijl het voetbal uit Londen langs hem raasde als het verkeer op de Ringweg. Kijkend naar zijn schommelende tred dacht ik: heeft deze jongen geen looptrainer nodig? Gakpo speelde ook slecht op dit hoge niveau, maar hij heeft tenminste de snelheid die hem niet in de steek zal laten. Bovendien zette hij Max met de buitenkant van zijn rechter voor de keeper, één moment van klasse.

Het enige talent van PSV dat flonkerde, was dat van Xavi Simons, een speler die de aanleg, de persoonlijkheid en het zelfvertrouwen heeft om nu al op internationaal niveau te kunnen schitteren. De keeper van PSV was goed, Ramalho redelijk en daarbij bleef het. Een kwartier later gaf Frenkie de Jong voor het oog van de voetbalwereld een college middenveldspel om je vingers bij af te likken. Frenkie is klaar voor de wereldcup.

Cristiano Ronaldo. Beeld AFP

Een 4 voor Cristiano Ronaldo

Dat de oud-profs Evra en Ferdinand Ronaldo steunden verbaasde me niet: ooit medespelers van het wonderkind. Gary Lineker was niet mild: “Dit is onaanvaardbaar, dit is zo armzalig,” zei hij over Ronaldo’s eenzame aftocht tegen Tottenham. Het zijn alleen nog bepaalde oud-profs die hem tot zijn totale ondergang zullen blijven steunen. Mensen die niet van voetbal houden, die niks moeten hebben van de simpele notie dat je met zijn elven speelt en dat de trainer de baas is. Mensen, oud-spelers, die vaak denigrerend over trainers praten omdat ze het zelf net niet hebben gemaakt. Op Ronaldo’s voorhoofd staat ‘zelfdestructie’ in hoofdletters gekerfd. Vergelijk het met Zidane’s kopstoot tegen Materazzi. Zidane’s status is alleen maar gegroeid. Hij moest doen wat zijn eergevoel hem ingaf. Ronaldo heeft geen eergevoel. Hij heeft een fragiel ego dat gekwetst is.

Neymar. Beeld ANP / EPA

Een 8 voor Neymar

Weer ligt een zakenman overhoop met een voetballer. De eigenaar van een supermarktketen, Delcir Sonda, procedeert tegen Neymar omdat diens vader veertig procent van de Sonda toekomende ‘economische rechten’ in Neymar zou hebben verpatst aan Barcelona. Sonda betaalde er ooit twee miljoen voor. Het proces begint vlak voor het WK. Hoewel Neymar senior de boel schijnbaar heeft geflest, sta ik aan de kant van de speler. Weg met investeerders in mensenvlees.